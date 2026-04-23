Kőkemény változást jelentett be a népszerű légitársaság: ekkortól lép életbe

A Ryanairnek már most is vannak meglehetősen szigorú szabályai az utasokra nézve, most pedig egy újabbakról döntöttek. Az idei nyaralást még nem fogja érinteni, de azok, akik 2026 télen mennek majd repülővel, rájuk már vonatkozni fog.

A fapados légitársaság bejelentette, hogy az utasfelvétel és a poggyászfeladás szolgáltatásai ezentúl a járat tervezett indulása előtt 60 perccel zárnak. Korábban az utasoknak a járat indulása előtt legfeljebb 40 perc állt rendelkezésre az utasfelvételre, de ez 2026. november 10-től változik. Az új, egyórás szabály a Ryanair által kiszolgált összes repülőtéren, minden utasra vonatkozik. Ha tehát nem vagy a legjobb az időbeosztásban, akkor mutatjuk, hogy mi mindenre figyelj, hogy nyugodtan teljen az utazásod.

Milyen változások lesznek a Ryanair utasfelvételi és poggyászfeladási rendszerében?

Jelenleg a fapados légitársaságoknál a check-in és a csomagfeladás 40 perccel a tervezett indulás előtt zárul. A Ryanair szerint azonban ez nem hagyott elég időt az utasoknak a biztonsági ellenőrzésen való átjutásra, és ennek következtében néhány utas lekéste a járatait.

Ennek kiküszöbölése érdekében a légitársaság 20 perccel korábban zárja az utasfelvételt, hogy „több időt biztosítson az utasoknak a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen és az útlevél-sorban való átjutásra”. A légitársaság megerősítette, hogy ennek eredményeként korábban nyitják meg a check-in pultokat is.

Tehát: ha télen légitársasággal utazol, és fel kell adnod a poggyászodat, akkor érdemes a szokásosnál korábban odaérned, hogy elkerüld az új határidő lekésését.

November 10-től, keddtől a Ryanair utasai a repülőtéri utasfelvételét és a poggyászfeladását a tervezett indulás előtt 60 perccel zárják be, a mostani 40 perc helyett

- mondta Dara Brady, a Ryanair marketingigazgatója, aki hozzátette:

„Ezáltal utasaink 20%-a (akik feladnak egy poggyászt) több időt kapnak arra, hogy áthaladjanak a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen és az útlevél-ellenőrzésen, és időben megérkezzenek a kapuhoz, különösen a forgalmas időszakokban, amikor ezek a repülőtéri sorok hosszabbak lehetnek.”