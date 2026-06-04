Szirénázva rohantak menteni Budapesten, nagy a baj

Egy családi ház ég teljes egészében a XI. kerületi Kenderes utcában. Az épület lommal és szeméttel teli udvarában két gépkocsi is áll. A fővárosi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat csoportirányítása mellett – írta a katasztrófavédelem csütörtökön, hajnali egy óra után pár perccel.

Brutális lángok csaptak fel a XI. kerületi Kenderes utcában csütörtökre virradóra. A tűzoltók rohantak oltani (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Majd hajnali két óra előtt újabb fejleményről adtak hírt. A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat csoportirányítása mellett öt vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A ház tetőszerkezete teljes egészében égett, a tűz az alsó részre nem terjedt át. A helyszínre a közműszolgáltatók szakemberei is kiérkeztek. A gázszolgáltató munkatársai megvizsgálták a gázórát és a gázvezetéket, amelyek nem károsodtak a tűzben. Az áramszolgáltató a tűzoltási munkálatok idejére elvégezte az áramtalanítást.