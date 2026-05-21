Videón a drámai mentés: egy rendőr kapta el a háztűz ablakából kidobott kisbabát

Egy rendőr kapta el a kisbabát, majd az édesanyát is megmentették.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 16:00
háztűz kisbaba édesanya

Hősies jelenetek játszódtak le egy háztűznél, ahol egy rendőrnek másodperceken múlt, hogy megmentse egy édesanya és kisbabája életét. A drámai esetről készült testkamerás felvétel azóta sokkolta az internetet.

Csapdába esett a háztűzben az anya és a gyermeke, létrával kellett menteni Fotó: Pexels

Mindenki sértetlenül megmenekült a háztűzből

A tűz május 15-én délután ütött ki egy kétszintes épületben Kalamazoo városában, Amerikában. A Kalamazoo Közbiztonsági Hivatal munkatársait helyi idő szerint délután 4 óra után riasztották, miután jelentések érkeztek arról, hogy a veranda lángokban áll, miközben egy anya és kisgyermeke bent rekedt a második emeleti lakásban.

A füst sűrűn ömlött ki az egyik ablakon, ahol a kétségbeesett anya jelent meg karjában a kisbabájával. A helyszínen lévő rendőr, Arnett közvetlenül az ablak alatt állt és megkérte az anyát, hogy engedje ki a gyereket az ablakon, hogy elkaphassa.

A következő pillanatokban az anya a füsttel teli lakásból kinyújtotta a babát az ablakon, majd ledobta. A rendőr kitárt karokkal várta a zuhanó kisgyermeket, és sikerült biztonságosan elkapnia. A babát azonnal átadta egy közelben álló embernek, miközben a mentés tovább folytatódott.

Mivel a belső lépcsőt már megrongálta a tűz, a rendőrök gyorsan egy létrát támasztottak az ablakhoz, amelyen keresztül az édesanya is le tudott mászni a lángoló lakásból.

Az anyát és a kisbabát ezután elővigyázatosságból kórházba szállították kivizsgálásra, de a hatóságok szerint csodával határos módon egyikük sem sérült meg. A ház másik két földszinti lakásában tartózkodók szintén időben el tudták hagyni az épületet, így a tűzben senki sem sérült meg súlyosan.

A lángok megfékezése azonban komoly munkát adott a tűzoltóknak. A szakembereknek több helyen meg kellett bontaniuk a tetőt és a falakat, hogy elérjék a padláson tovább izzó részeket. Más egységek az épület belsejében dolgoztak, ahol a mennyezet egyes részeit is eltávolították annak érdekében, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését – írja a People.

 

