Mentőautók lepték el a várpalotai óvodát – mérgező növényt ettek a kisgyerekek

Nagy riadalmat keltett egy várpalotai óvodában történt baleset, miután szerda délután öt kisgyereket kellett kórházba szállítani rosszullét miatt. A helyszínre érkező több mentőautó miatt a környéken élők is megijedtek, később azonban kiderült, a gyerekek játék közben mérgező nárciszhagymát kóstoltak meg az intézmény udvarán.

Nárciszmérgezés okozta a gyerekek rosszullétét Fotó: unsplash (illusztráció)

A gyerekek mérgező növényt ettek

Az eset azután derült ki, hogy az egyik kisgyermek hányingerre és erős hasfájásra kezdett panaszkodni. A dolgozók ekkor értesítették a mentőket, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és minden érintett gyermeket megvizsgáltak.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy négy kislányt és egy kisfiút szállítottak be a gyermekosztályra megfigyelés céljából. A gyerekek állapota végig stabil volt, és a gyors orvosi ellátásnak köszönhetően már mindannyian jól vannak, ugyanakkor elővigyázatosságból az éjszakát még kórházban töltötték.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a gyerekek az óvoda kerítése mellett növő nárciszok föld alatti hagymáját húzták ki és kóstolták meg játék közben. A szakemberek szerint a nárciszhagyma mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek már kis mennyiségben is komoly rosszullétet okozhatnak.

A nárciszmérgezés leggyakoribb tünetei a hányinger, a hányás és az erős gyomorirritáció. Ha felmerül a gyanú, hogy valaki mérgező növényt fogyasztott, azonnal sürgősségi osztályra kell vinni, és nagy segítséget jelenthet, ha az elfogyasztott növényből mintát is visznek magukkal az orvosoknak.

Az ügyben a rendőrség is vizsgálódik, elsősorban azt próbálják megállapítani, történt-e mulasztás az intézmény részéről. Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere fenntartóként azonnali belső vizsgálatot rendelt el, és részletes írásos tájékoztatást kért az óvoda vezetésétől a történtekről - írja az Origo.