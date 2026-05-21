Magyar honvédelem napja: erre emlékezünk ma
Ahogy a mentősöknek, tűzoltóknak és rendőröknek, úgy a honvédségnek is van egy olyan napja, amire az egész ország évről-évre megemlékezik. A magyar honvédelem napja május 21-én van!
Minden év május 21-én arra emlékezünk, hogy az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a magyar honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta Buda várát a császári erőktől és ezzel együtt az egész fővárost is. Ez a diadal tette lehetővé azt is, hogy a kormány és az országgyűlés visszaköltözzön a forradalom bölcsőjének tekintett Pest-Budára. A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontja az az ütközet volt, melyet Görgey Artúr vezetett. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján ezen a napon van a Magyar Honvédelem Napja.
A kulturális sokszínűség napja is ma van
2001 óta május 21-én van a kulturális fejlődés és sokszínűség napja is. Az UNESCO ugyanis 2001-ben felhívást intézett a tagállamokhoz és a civil szervezetekhez, hogy lehetőleg minél többek bevonásával és közreműködésével legyen saját ünnepe ennek a fontos kérdésnek. Ez a nap közel negyed évszázada egy jó alkalom arra, hogy jobban megértsük a kulturális sokszínűségben rejlő értékeket, és ebből adódóan könnyebben tudjanak együtt élni a különböző kultúrák.
A tea nemzetközi nap is május 21-én van
2020-ban ünnepeltük először ezen a napon a tea nemzetközi napját, amit az ENSZ Közgyűlés is elismert. Ezen a napon a teafogyasztás több évszázados múltja előtt tisztelegnek sokan és felhívják a figyelmet a teázás jelentőségére.
Az első magyar világbajnok is köthető ehhez a naphoz
Kronberger Lili négyszeres műkorcsolyázó világbajnok, az első magyar világbajnok 1974-ben ezen a napon hunyt el. Kronberger a morvaországi Troppau-ban (mai neve Opava, Ausztria), a harmadik női világbajnokságon aranyérmet nyert, megszerezve ezzel a magyar sporttörténet első világbajnoki címét. Kodály Zoltán ösztönzésére pedig bevezette a gyakorlatok zenére történő bemutatását 1911-ben.
Egy másik csúcsot döntő magyartól is ezen a napon vettek sokan búcsút
Erőss Zsolt székely hegymászó, az első magyar aki járt a Föld legmagasabb hegycsúcsán, a Csomolungmán, 2013-ban hunyt el. Magyarország legeredményesebb magashegyi hegymászója volt, tíz 8000 m fölötti csúcsot hódított meg (ebből kettőt műlábbal), amivel a nemzetközi élmezőnybe is bekerült. 2003-ban Kollár Lajossal és Mécs Lászlóval létrehozta a Magyar Himalája expedíciók sorozatot. 2013. május 21-én egy újabb csúcs megmászása után a visszaúton tűnt el.
Négy helyszínen lesz ma Budapesten véradás
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 09:00-15:00 óra között a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban (1081. Budapest, Fiumei út 17.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Élénk szél, kellemes hőmérséklet várható ma
A koponyeg.hu szerint csütörtökön a napsütést gomolyfelhők zavarhatják meg, emellett elszórtan futó záporok is kialakulhatnak. Az északi szél élénk marad, a hőmérséklet délutánra 20-25 fok közé emelkedik.
Ingyenes táncház lesz a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán
Május 21-én visszatér az ingyenes Táncház a szabadban című sorozat, ahol az első estén a Csernók Klári és barátai formáció húzza a talpalávalót. A vibráló tradicionális dallamokat hegedű, brácsa, cimbalom és nagybőgő kelti életre. Nem vagy még rutinos táncos? Semmi gond! Vastag Richárd tánctanító segítségével bárki könnyen bekapcsolódhat. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Kutyás fórumot tartanak a XII. kerületben
A Hegyvidéki Önkormányzat lakossági fórum-sorozatot szervez a kerület kutyás közösségeinek. Május 21-én, csütörtökön 18:30-tól például a Pagony utcai kutyafuttatóban lesz szó a futtatók írott és íratlan szabályairól, a békés együttélésről, konfliktuskezelésről és a helyi szabályozások friss változásairól. Ezt követően -egészen június 23-ig-további négy helyszínen várják a kerületi kutyásokat, ezek listája itt található.
