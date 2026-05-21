Magyar honvédelem napja: erre emlékezünk ma

Minden év május 21-én arra emlékezünk, hogy az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a magyar honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta Buda várát a császári erőktől és ezzel együtt az egész fővárost is. Ez a diadal tette lehetővé azt is, hogy a kormány és az országgyűlés visszaköltözzön a forradalom bölcsőjének tekintett Pest-Budára. A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontja az az ütközet volt, melyet Görgey Artúr vezetett. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján ezen a napon van a Magyar Honvédelem Napja.

A kulturális sokszínűség napja is ma van

2001 óta május 21-én van a kulturális fejlődés és sokszínűség napja is. Az UNESCO ugyanis 2001-ben felhívást intézett a tagállamokhoz és a civil szervezetekhez, hogy lehetőleg minél többek bevonásával és közreműködésével legyen saját ünnepe ennek a fontos kérdésnek. Ez a nap közel negyed évszázada egy jó alkalom arra, hogy jobban megértsük a kulturális sokszínűségben rejlő értékeket, és ebből adódóan könnyebben tudjanak együtt élni a különböző kultúrák.

A tea nemzetközi nap is május 21-én van

2020-ban ünnepeltük először ezen a napon a tea nemzetközi napját, amit az ENSZ Közgyűlés is elismert. Ezen a napon a teafogyasztás több évszázados múltja előtt tisztelegnek sokan és felhívják a figyelmet a teázás jelentőségére.

Az első magyar világbajnok is köthető ehhez a naphoz

Kronberger Lili négyszeres műkorcsolyázó világbajnok, az első magyar világbajnok 1974-ben ezen a napon hunyt el. Kronberger a morvaországi Troppau-ban (mai neve Opava, Ausztria), a harmadik női világbajnokságon aranyérmet nyert, megszerezve ezzel a magyar sporttörténet első világbajnoki címét. Kodály Zoltán ösztönzésére pedig bevezette a gyakorlatok zenére történő bemutatását 1911-ben.

Egy másik csúcsot döntő magyartól is ezen a napon vettek sokan búcsút

Erőss Zsolt székely hegymászó, az első magyar aki járt a Föld legmagasabb hegycsúcsán, a Csomolungmán, 2013-ban hunyt el. Magyarország legeredményesebb magashegyi hegymászója volt, tíz 8000 m fölötti csúcsot hódított meg (ebből kettőt műlábbal), amivel a nemzetközi élmezőnybe is bekerült. 2003-ban Kollár Lajossal és Mécs Lászlóval létrehozta a Magyar Himalája expedíciók sorozatot. 2013. május 21-én egy újabb csúcs megmászása után a visszaúton tűnt el.