Kutyatámadás: ez az öt szabály megmentheti az életed

Meglepően sok tévhit kering. Eláruljuk, mit tegyél, ha kutyatámadás ér.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 18:00
Kevés félelmetesebb helyzet van annál, mint amikor egy dühös vagy fenyegetően viselkedő kutya indul el feléd. Ilyenkor sokan ösztönösen menekülni próbálnak, kiabálnak vagy pánikba esnek, a szakemberek szerint azonban ezek a reakciók könnyen tovább fokozhatják a kutyatámadás veszélyét.

Ezt tedd a kutyatámadás ellen
Megszólalt a szakértő: így viselkedj, ha kutyatámadás áldozata vagy

Ezeket tedd, illetve ne tedd kutyatámadás esetén!

  1. Ne fuss! Bár természetes reakciónak tűnhet, egy rohanó ember könnyen beindíthatja a kutyában az üldözési ösztönt. Ráadásul az állat jóval gyorsabb lehet, így a menekülés gyakran csak még rosszabb helyzetet teremt. A szakértők inkább azt tanácsolják, hogy próbálj meg egy helyben maradni, és ne tegyél hirtelen mozdulatokat.
  2. Ne bámuld mereven az állatot! A kutyák ezt sokszor fenyegetésnek vagy kihívásnak érzékelik, amitől még agresszívebbé válhatnak. Érdemes inkább kissé oldalra fordulni, miközben szemmel tartod a mozgását.
  3. Tarts valamilyen tárgyat magad elé! Egy táska, kabát vagy akár egy esernyő is védelmet jelenthet, mert az állat gyakran először a hozzá legközelebb lévő dolgot támadja meg. Közben fontos, hogy ne fordíts hátat a négylábúnak, mert az újra a menekülő prédát láthatja benned.
  4. Parancsolj rá! A magas, pánikos hang még jobban felizgathatja az állatot. Sokkal hatásosabb lehet mély, nyugodt, magabiztos hangon ráparancsolni. Rövid és erőteljes utasításokkal, például a Nem!” vagy a „Menj el! vezényszóval gyakran meg lehet törni a kutya lendületét.
  5. Védd a nyakad és maradj higgadt! Ha mégis bekövetkezik a támadás, és az ember a földre kerül, akkor a fejet, a nyakat és a hasat kell óvni, lehetőleg úgy, hogy az ember összegömbölyödik, és karjaival eltakarja a nyakát. A kapálózás és az összevissza hadonászás sokszor csak tovább ingerli az állatot, ezért a szakértők szerint ilyenkor a lehető legnyugodtabbnak kell maradni. Egy kutya rendkívül érzékenyen reagál a testbeszédre, a mozgásra és a hangokra, ezért egy nyugodt fellépés sokszor többet számíthat, mint az erő – írja a life.hu internetes portál.

 

