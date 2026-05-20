Kutyatámadás: ez az öt szabály megmentheti az életed
Meglepően sok tévhit kering. Eláruljuk, mit tegyél, ha kutyatámadás ér.
Kevés félelmetesebb helyzet van annál, mint amikor egy dühös vagy fenyegetően viselkedő kutya indul el feléd. Ilyenkor sokan ösztönösen menekülni próbálnak, kiabálnak vagy pánikba esnek, a szakemberek szerint azonban ezek a reakciók könnyen tovább fokozhatják a kutyatámadás veszélyét.
Ezeket tedd, illetve ne tedd kutyatámadás esetén!
- Ne fuss! Bár természetes reakciónak tűnhet, egy rohanó ember könnyen beindíthatja a kutyában az üldözési ösztönt. Ráadásul az állat jóval gyorsabb lehet, így a menekülés gyakran csak még rosszabb helyzetet teremt. A szakértők inkább azt tanácsolják, hogy próbálj meg egy helyben maradni, és ne tegyél hirtelen mozdulatokat.
- Ne bámuld mereven az állatot! A kutyák ezt sokszor fenyegetésnek vagy kihívásnak érzékelik, amitől még agresszívebbé válhatnak. Érdemes inkább kissé oldalra fordulni, miközben szemmel tartod a mozgását.
- Tarts valamilyen tárgyat magad elé! Egy táska, kabát vagy akár egy esernyő is védelmet jelenthet, mert az állat gyakran először a hozzá legközelebb lévő dolgot támadja meg. Közben fontos, hogy ne fordíts hátat a négylábúnak, mert az újra a menekülő prédát láthatja benned.
- Parancsolj rá! A magas, pánikos hang még jobban felizgathatja az állatot. Sokkal hatásosabb lehet mély, nyugodt, magabiztos hangon ráparancsolni. Rövid és erőteljes utasításokkal, például a „Nem!” vagy a „Menj el!” vezényszóval gyakran meg lehet törni a kutya lendületét.
- Védd a nyakad és maradj higgadt! Ha mégis bekövetkezik a támadás, és az ember a földre kerül, akkor a fejet, a nyakat és a hasat kell óvni, lehetőleg úgy, hogy az ember összegömbölyödik, és karjaival eltakarja a nyakát. A kapálózás és az összevissza hadonászás sokszor csak tovább ingerli az állatot, ezért a szakértők szerint ilyenkor a lehető legnyugodtabbnak kell maradni. Egy kutya rendkívül érzékenyen reagál a testbeszédre, a mozgásra és a hangokra, ezért egy nyugodt fellépés sokszor többet számíthat, mint az erő – írja a life.hu internetes portál.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre