Fokozott készültség Budapesten, a rendőrségi intézkedés több utcát is érint

UEFA Bajnokok Ligája döntő labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2026. június 4-ig Budapest VI. és XIV. kerületében – írja a police.hu.

A BRFK tájékoztatása szerint a lezárások és parkolási tilalmak több napig is érvényben maradnak, elsősorban a Városliget, a Hősök tere és az Andrássy út környékén.



A rendőrség közlése alapján június 4-ig többek között lezárják az Olof Palme sétányt, a Hősök terét, az Állatkerti körút egyes szakaszait, valamint időszakosan az Andrássy utat és több kapcsolódó utcát is. A korlátozások nemcsak a közlekedést, hanem a parkolást is érintik. Több útszakaszon ideiglenes megállási tilalom lép életbe, köztük a Kós Károly sétányon, a Verona angyalai utcában, valamint a Városliget környéki utak mentén.