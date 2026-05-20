Hosszú évekkel ezelőtt betörtek a Kossuth-nagydíjas színművész otthonába
Nyitrai Zsolt kisfilmet készített a művésszel. A korábbi elismerés hiteles másolatát Sulyok Tamás adta át Koncz Gábornak április 10-én.
Hosszú évekkel ezelőtt betörtek a Kossuth- nagydíjas színművész, Koncz Gábor otthonába, és több értékkel együtt a Kossuth-díját is ellopták – közölte Nyitrai Zsolt közösségi oldalán. – Gábor azóta megkapta a Kossuth-nagydíjat is, így már csak a Kossuth-díj hiányzott a polcról.
A korábbi elismerés hiteles másolatát Sulyok Tamás köztársasági elnök adta át Koncz Gábornak április 10-én a Sándor Palotában. Ilyen módon szerintem Koncz Gábor lett az első Kossuth-nagydíjas, aki Kossuth-díjat kapott. Nézzük meg eme szép történet kedves pillanatait a kisfilmben!
– írta Nyitrai Zsolt.
