Letartóztatták a negyedik emeleti lakásból kizuhant szentlőrinci lány barátját

Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a Pécsi Járásbíróság azt a férfit, akinek barátnője kizuhant egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd ennek következtében meghalt - közölte a Pécsi Törvényszék szerdán az MTI-vel.

A bíróság közleményében azt írta, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított együtt élt a kiskorú sértett lánnyal egy lakásban, ahol több napon keresztül fogyasztottak kábítószert (kristályt), illetve Frontint, ami egy erős szorongásgátló, nyugtató hatású tabletta. A szerek hatása alatt dulakodás alakult ki közöttük hétfőn, a megütött lány pedig a további bántalmazások elől a negyedik emeleti lakás erkélyére menekült, majd onnan kizuhant. A sértett az orvosi ellátás ellenére a többszörös sérüléseinek hatására kialakult sokk miatt életét veszítette.

A büntetett előéletű férfi letartóztatását egy hónapra rendelte el a törvényszék, azonban védője fellebbezést jelentett be, ezért a határozat nem végleges.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn közölte, hogy emberölés miatt indítottak eljárást, miután kiesett egy negyedik emeleti lakásból, majd kórházba szállítását követően meghalt egy 17 éves lány Szentlőrincen. A rendőrség már hétfőn őrizetbe vette a lány barátját.