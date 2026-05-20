Letartóztatták a negyedik emeleti lakásból kizuhant szentlőrinci lány barátját

Emberölés gyanúja miatt letartóztatták a férfit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 17:15
Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a Pécsi Járásbíróság azt a férfit, akinek barátnője kizuhant egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd ennek következtében meghalt - közölte a Pécsi Törvényszék szerdán az MTI-vel.

Emberölés gyanúja miatt letartóztatták a férfit. Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé

A bíróság közleményében azt írta, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított együtt élt a kiskorú sértett lánnyal egy lakásban, ahol több napon keresztül fogyasztottak kábítószert (kristályt), illetve Frontint, ami egy erős szorongásgátló, nyugtató hatású tabletta. A szerek hatása alatt dulakodás alakult ki közöttük hétfőn, a megütött lány pedig a további bántalmazások elől a negyedik emeleti lakás erkélyére menekült, majd onnan kizuhant. A sértett az orvosi ellátás ellenére a többszörös sérüléseinek hatására kialakult sokk miatt életét veszítette.

A büntetett előéletű férfi letartóztatását egy hónapra rendelte el a törvényszék, azonban védője fellebbezést jelentett be, ezért a határozat nem végleges.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn közölte, hogy emberölés miatt indítottak eljárást, miután kiesett egy negyedik emeleti lakásból, majd kórházba szállítását követően meghalt egy 17 éves lány Szentlőrincen. A rendőrség már hétfőn őrizetbe vette a lány barátját.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
