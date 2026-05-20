Gyilkosság gyanújával nyomoz a rendőrség: meghalt a magyar nők egyik kedvenc divatházának feje

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 17:30
Gyilkosság gyanújával őrizetbe vették a Mango divatmárka alapítójának fiát, miután új fordulatot vett Isak Andic milliárdos üzletember tavaly decemberi halálának ügye. A magyar nők egyik nagy kedvenceként is ismert spanyol divatmárka alapítója 2024 decemberében vesztette életét egy túrázás során, amikor mintegy 100 métert zuhant egy sziklás területen. A férfi halálát most gyilkosságként kezelik.

(Fotó: Fer Gregory / shutterstock – Képünk illusztráció)

Eddig balesetként kezelték a milliárdos halálát, ma azt gondolják, hogy gyilkosság történt

A katalán rendőrség május 19-én, kedden tartóztatta le Jonathan Andicot, az üzletember legidősebb fiát emberölés gyanújával. Jonathan aznap édesapjával túrázott, és eredetileg azt vallotta, hogy kissé előtte haladt, amikor kövek zuhanását hallotta, majd rájött, hogy apja a mélybe zuhant.

A hatóságok kezdetben balesetnek tekintették a történteket, és a férfi vallomásában felfedezett ellentmondásokat a tragédia okozta sokknak tulajdonították. A nyomozást 2025 januárjában bizonyíték hiányában lezárták, később azonban ismét elővették az ügyet, és részletesebben vizsgálni kezdték a haláleset körülményeit. Jonathan Andic ezután önként átadta mobiltelefonját a rendőrségnek elemzésre.

A beszámolók szerint Jonathan a mentők értesítése előtt felhívta akkori partnerét, Estefanía Knuthot is, akit a nyomozók később tanúként hallgattak ki – az üzletember több rokonával együtt.

Az Andic család szóvivője közölte, hogy Jonathan jelenleg vallomást tesz a 2024. december 14-i eseményekkel kapcsolatban, ugyanakkor a nyomozás titkosítása miatt további részleteket nem kívántak megosztani. Hangsúlyozták, hogy a család végig együttműködött a hatóságokkal.

Jonathan Andic jelenleg a Mango igazgatótanácsának alelnöke, és a cég egyharmadát birtokolja. Bár továbbra is tulajdonos, sajtóértesülések szerint 2025 júniusa óta már nem vesz részt aktívan a vállalat napi működésében. Isak Andic halálakor Katalónia leggazdagabb emberei közé tartozott, vagyonát a Forbes mintegy 4,5 milliárd dollárra (4,6 billió forint) becsülte – írja a People.

 

