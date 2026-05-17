Elszökött az igazságszolgáltatás elől az influenszer, miután elgázolt egy embert

Szökésben van az influenszer, aki halálra gázolt egy személyi edzőt Brazíliában. Rosa Iberê Tavares Dantas neve hatalmas botrány középpontjába került, miután a 25 éves tartalomgyártót három év börtönbüntetésre ítélték egy halálos közúti baleset miatt, a nő azonban időközben eltűnt, és jelenleg szökésben van.

Az influenszert három év börtönbüntetésre ítélték, de elszökött a bevonulása előtt Fotó: shutterstock

Az influenszer nem akart börtönbe menni, helyette elhagyta az országot

A tragédia még 2023 augusztusában történt Manausban, amikor Dantas terepjárójával egy kereszteződésben nagy sebességgel kanyarodott, és elütötte a 31 éves személyi edzőt, Talis Roque da Silvat. A megrázó balesetről készült felvételek gyorsan bejárták az internetet.

Az ütközés erejétől a motoros férfi lerepült járművéről, egy fémoszlopnak csapódott, majd súlyosan megsérülve zuhant az úttestre. A mentőknek még sikerült újraéleszteniük, azonban a kórházban később szívroham következtében életét vesztette.

A bíróság múlt héten mondta ki az ítéletet, Dantast gondatlanságból elkövetett emberölésben találták bűnösnek. A nőnek három évet kellene töltenie egy félig nyitott büntetés-végrehajtási intézményben, ami azt jelenti, hogy napközben dolgozhatna vagy tanulhatna, estére azonban vissza kellene térnie a börtönbe. Emellett pénzbírságot is kapott, valamint másfél évre eltiltották a vezetéstől.

A hatóságok szerint azonban az influenszer még az ítélet előtt elhagyta Brazíliát, és Madridba utazott. Emiatt most hivatalosan is szökésben lévő személyként kezelik, nevét pedig felvették a brazil körözési rendszerbe.

Dantas korábban több mint 50 ezer követővel rendelkezett a közösségi médiában, ahol luxuséletét mutatta be. Rendszeresen posztolt edzéseiről, egészséges étrendjéről, egzotikus utazásairól, elegáns éttermekről és baráti összejövetelekről, miközben saját dohányboltját és fürdőruha-márkáját is reklámozta. Most azonban a csillogó influenszer élet helyett nemzetközi körözés vár rá - írja a Daily Star.