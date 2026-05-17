Elszökött az igazságszolgáltatás elől az influenszer, miután elgázolt egy embert

A nő a bírósági tárgyalása után hagyta el az országot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.17. 16:00
Szökésben van az influenszer, aki halálra gázolt egy személyi edzőt Brazíliában. Rosa Iberê Tavares Dantas neve hatalmas botrány középpontjába került, miután a 25 éves tartalomgyártót három év börtönbüntetésre ítélték egy halálos közúti baleset miatt, a nő azonban időközben eltűnt, és jelenleg szökésben van.

An influenszert három év börtönbüntetésre ítélték, de elszökött a bevonulása előtt

Az influenszer nem akart börtönbe menni, helyette elhagyta az országot

A tragédia még 2023 augusztusában történt Manausban, amikor Dantas terepjárójával egy kereszteződésben nagy sebességgel kanyarodott, és elütötte a 31 éves személyi edzőt, Talis Roque da Silvat. A megrázó balesetről készült felvételek gyorsan bejárták az internetet.

Az ütközés erejétől a motoros férfi lerepült járművéről, egy fémoszlopnak csapódott, majd súlyosan megsérülve zuhant az úttestre. A mentőknek még sikerült újraéleszteniük, azonban a kórházban később szívroham következtében életét vesztette.

A bíróság múlt héten mondta ki az ítéletet, Dantast gondatlanságból elkövetett emberölésben találták bűnösnek. A nőnek három évet kellene töltenie egy félig nyitott büntetés-végrehajtási intézményben, ami azt jelenti, hogy napközben dolgozhatna vagy tanulhatna, estére azonban vissza kellene térnie a börtönbe. Emellett pénzbírságot is kapott, valamint másfél évre eltiltották a vezetéstől.

A hatóságok szerint azonban az influenszer még az ítélet előtt elhagyta Brazíliát, és Madridba utazott. Emiatt most hivatalosan is szökésben lévő személyként kezelik, nevét pedig felvették a brazil körözési rendszerbe.

Dantas korábban több mint 50 ezer követővel rendelkezett a közösségi médiában, ahol luxuséletét mutatta be. Rendszeresen posztolt edzéseiről, egészséges étrendjéről, egzotikus utazásairól, elegáns éttermekről és baráti összejövetelekről, miközben saját dohányboltját és fürdőruha-márkáját is reklámozta. Most azonban a csillogó influenszer élet helyett nemzetközi körözés vár rá - írja a Daily Star.

 

