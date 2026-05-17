RETRO RÁDIÓ

Rejtély: Miért kongatnak harangot a brókerek? Döbbenetes titkokat rejt a 234 éves pénzgyár!

Pontosan a mai napon, május 17-én ünnepli a kétszázharminchegyedik születésnapját a globális gazdaság lüktető szíve, a Wall Street ikonikus központja. A monumentális New York-i tőzsde történetét ma is elképesztő mítoszok, eltitkolt botrányok és olyan rejtélyes hagyományok övezik, amelyekről a hétköznapi embereknek a legmerészebb fogalmuk sincsen.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.05.17. 14:05
tőzsde pénzpiac bróker gazdaság

Bár ma már számítógépek és csillogó öltönyös milliárdosok uralják a terepet, a New York-i tőzsde kezdetei meglepően kezdetlegesek és komolytalanok voltak. 1792. május 17-én mindössze 24 kereskedő gyűlt össze a Wall Street-en egy öreg vadgesztenyefa árnyékában, hogy aláírják az úgynevezett Buttonwood-egyezményt. A többi mára már történelem, ami a mai napig velünk él.

New York-i tőzsde
A New York-i tőzsde épülete az Egyesült Államok zászlajával a Wall Streeten. Fotó: Following NYC / Pexels

Egy vadgesztenyefa alól indult a New York-i tőzsde világhódítása

Ez a maroknyi csoport egy egyszerű, kizárólag kölcsönös bizalomra épülő önszabályozó rendszert hozott létre, ahol egymás között, fix jutalékért adták-vették az értékpapírokat

Ebből a fura, szabadtéri klubból fejlődött ki az a modern és kíméletlen pénzügyi piac, amely ma már képes egyetlen gombnyomással romba dönteni vagy éppen felemelni teljes országok gazdaságát.

A harangozás sötét és praktikus titka

A hollywoodi filmekből mindenkinek ismerős lehet a jelenet, amikor a sztárbrókerek hatalmas tapsvihar közepette megkongatnak egy rézharangot a kereskedési nap kezdetén és végén. De miért van erre szükség az okostelefonok korában? A hagyomány a 19. század végére nyúlik vissza, amikor a tőzsdén akkora lett a hangzavar, hogy a kereskedők szó szerint nem hallották egymás szavát. Először kínai gonggal próbálkoztak, majd 1903-ban, a jelenlegi épületbe költözéskor vezették be az elektromos rézharangot, hogy brutális hangjával azonnal leállítsa az adásvételt. Ma már státuszszimbólum az elindítása: hírességek és elnökök tülekednek a lehetőségért.

A Wall Street-en a bizalom az egyetlen igazi valuta, a harangszó pedig a modern idők imádsága

– tartja a New York-i tőzsde egyik legősibb, íratlan mondása.

A brókerek világa tele van babonákkal és legendákkal - immár 234 éve. Fotó: Leeloo The First / Pexels (illusztráció)

Babonák és elképesztő tőzsdei furcsaságok

A Wall Street világa tele van egészen elképesztő babonákkal is, amelyeket a mai napig véresen komolyan vesznek. Kevesen tudják, de a tőzsdén évtizedek óta kering az úgynevezett "Super Bowl-indikátor elmélet". Eszerint, ha az amerikaifutball-bajnokságot egy bizonyos konferencia csapata nyeri, a részvényárak kilőnek a magasba, míg az ellenkező esetben brutális gazdasági válság és piaci összeomlás fenyeget. Bár az összefüggés tudományosan teljesen megalapozatlan, a brókerek babonás félelemmel figyelik a meccsek eredményeit, bizonyítva, hogy a rideg számok mögött ma is ott lapul az emberi kiszámíthatatlanság.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu