Rejtély: Miért kongatnak harangot a brókerek? Döbbenetes titkokat rejt a 234 éves pénzgyár!
Pontosan a mai napon, május 17-én ünnepli a kétszázharminchegyedik születésnapját a globális gazdaság lüktető szíve, a Wall Street ikonikus központja. A monumentális New York-i tőzsde történetét ma is elképesztő mítoszok, eltitkolt botrányok és olyan rejtélyes hagyományok övezik, amelyekről a hétköznapi embereknek a legmerészebb fogalmuk sincsen.
Bár ma már számítógépek és csillogó öltönyös milliárdosok uralják a terepet, a New York-i tőzsde kezdetei meglepően kezdetlegesek és komolytalanok voltak. 1792. május 17-én mindössze 24 kereskedő gyűlt össze a Wall Street-en egy öreg vadgesztenyefa árnyékában, hogy aláírják az úgynevezett Buttonwood-egyezményt. A többi mára már történelem, ami a mai napig velünk él.
Egy vadgesztenyefa alól indult a New York-i tőzsde világhódítása
Ez a maroknyi csoport egy egyszerű, kizárólag kölcsönös bizalomra épülő önszabályozó rendszert hozott létre, ahol egymás között, fix jutalékért adták-vették az értékpapírokat.
Ebből a fura, szabadtéri klubból fejlődött ki az a modern és kíméletlen pénzügyi piac, amely ma már képes egyetlen gombnyomással romba dönteni vagy éppen felemelni teljes országok gazdaságát.
A harangozás sötét és praktikus titka
A hollywoodi filmekből mindenkinek ismerős lehet a jelenet, amikor a sztárbrókerek hatalmas tapsvihar közepette megkongatnak egy rézharangot a kereskedési nap kezdetén és végén. De miért van erre szükség az okostelefonok korában? A hagyomány a 19. század végére nyúlik vissza, amikor a tőzsdén akkora lett a hangzavar, hogy a kereskedők szó szerint nem hallották egymás szavát. Először kínai gonggal próbálkoztak, majd 1903-ban, a jelenlegi épületbe költözéskor vezették be az elektromos rézharangot, hogy brutális hangjával azonnal leállítsa az adásvételt. Ma már státuszszimbólum az elindítása: hírességek és elnökök tülekednek a lehetőségért.
A Wall Street-en a bizalom az egyetlen igazi valuta, a harangszó pedig a modern idők imádsága
– tartja a New York-i tőzsde egyik legősibb, íratlan mondása.
Babonák és elképesztő tőzsdei furcsaságok
A Wall Street világa tele van egészen elképesztő babonákkal is, amelyeket a mai napig véresen komolyan vesznek. Kevesen tudják, de a tőzsdén évtizedek óta kering az úgynevezett "Super Bowl-indikátor elmélet". Eszerint, ha az amerikaifutball-bajnokságot egy bizonyos konferencia csapata nyeri, a részvényárak kilőnek a magasba, míg az ellenkező esetben brutális gazdasági válság és piaci összeomlás fenyeget. Bár az összefüggés tudományosan teljesen megalapozatlan, a brókerek babonás félelemmel figyelik a meccsek eredményeit, bizonyítva, hogy a rideg számok mögött ma is ott lapul az emberi kiszámíthatatlanság.
