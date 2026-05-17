Az autójában lett rosszul a női sofőr, a ChatGPT mentette meg az életét

Egy nő elárulta, a ChatGPT segített neki felismerni, hogy stroke-ot kapott. Diana Hurtado 2025. augusztus 1-jén hirtelen vérzéses stroke-ot kapott, testvére által létrehozott GoFundMe-adománygyűjtés szerint.

A 30 éves Hurtado nemrég az NBC 6-nak nyilatkozott a helyzetről, és elmondta, hogy Uber-sofőrként dolgozott, amikor a volán mögött ülve hirtelen elvesztette az érzékelést a testének egyik oldalán.

A floridai nő elmondta, hogy a karja elzsibbadt, és az arca elkezdett lecsüngeni. „Megkérdeztem a ChatGPT-t, mi lehet ez, és leírtam az összes tünetet, amit éreztem” – emlékezett vissza Hurtado az NBC 6-nak, majd hozzátette:

Azt mondta: »Lehetséges stroke – hívja a 911-et.«

Hurtado a Siri segítségével hívta a 911-et. Ezután saját autójával eljutott a Deerfield Beach-i Broward Health North kórházba, ahol az orvosok megerősítették, hogy vérrögképződéssel összefüggő genetikai mutáció okozta agyvérzést szenvedett.

„Azt mondták nekem: »Ha később hívtál volna, elájulhattál volna a kocsiban, elvérzettél volna és meghaltál volna.« Szóval ez mentette meg az életemet” – mondta Hurtado.

Hurtado azóta agyműtéten esett át, és fizikoterápián vesz részt, miközben a karja mozgékonyságának visszaszerzésén dolgozik, és újra megtanul járni.

Az NBC 6-nak elmondta, hogy az eset érzelmi dolgok voltak a gyógyulásának egyik legnehezebb része.

„Csak 30 éves voltam, és sokan, akárcsak én, azt hiszik, hogy a stroke az idősek betegsége. Nem ismered fel a tüneteket, mert még soha nem hallottál róla, vagy azt gondolod, hogy nem is kaphatod el, mert fiatal vagy” – mondta a csatornának.

Dr. Shaye Moskowitz, Hurtado idegsebésze a Broward Health kórházban, az NBC 6-nak elmondta, hogy a nőnek szerencséje volt, hogy időben kezelést kapott.

„Tényleg nagyon-nagyon szerencsés volt, sok szempontból. A stroke okozta károsodás mértéke súlyos lehet. Életveszélyes lehet, és gyakran az is” - magyarázta a szakember.

Moskowitz hozzátette, hogy bár a fiatal felnőttek körében a stroke még mindig viszonylag ritka, ugyanakkor úgy tűnik, egyre gyakrabban fordul elő. A Hurtado számára létrehozott GoFundMe-oldalon keresztül összegyűjtött összes adományt otthoni ápolásra és ápolói segítségre, valamint orvosi számlák és rehabilitációs terápia fedezésére, továbbá életminőségének javításához szükséges felszerelések és kellékek beszerzésére fordítják - írja a People.