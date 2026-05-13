Magas vérnyomás okozott infraktust egy gazdánál, nem vette komolyan a tüneteket

Magas vérnyomás okozott szívinfarktust egy gazdának, aki nem figyelt oda megfelelően a tüneteire. Az eset évekkel ezelőtt esett meg vele, és most mindent elkövet, hogy felhívja a figyelmet a magas vérnyomás veszélyeire, és a rendszeres mérés fontosságára.

Sokan hívják fel a történeteikkel a figyelmet a súlyos betegségekre, és azoknak a tüneteire. S olykor talán nem is gondolnánk, hogy ezek a történetek mennyire fontosak. Ezúttal egy észak-írországi gazda hívja fel történetével a figyelmet a magas vérnyomás veszélyeire, azután, hogy évekkel ezelőtt úgy vészelt át egy súlyos szívinfarktust, hogy időben felismerte volna annak tüneteit.

Robert Nevin 59 éves volt, amikor egy éjszaka közepén rosszullétre panaszkodott, eleinte csak emésztési problémákkal küzdött. Másnap reggel ugyanúgy folytatta a munkát, ahogy mindig is. 5 órán át dolgozott a farmján, majd saját maga autóval ment kórházba.

A vizsgálatok alapján kiderült, hogy Nevinnek szívinfarktusa volt. Az orvosok sztentet ültettek be, amely sikeres felépüléshez vezetett. S a gyógyulását követően a British Heart Foundation a szülővárosában piros padot avatott fel Nevin tiszteletére. Robert ma már 61 éves, azóta csatlakozott a szervezethez, valamint az Észak-Ír Mezőgazdasági és Vidéki Egészségügyi Fórumhoz is, hogy más gazdákat is arra ösztönözze, hogy rendszeresen ellenőrizzék a vérnyomásukat.

Csendes gyilkosként tekintenek a magas vérnyomásra

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a magas vérnyomás - azaz a hipertónia - a szív- és érrendszeri betegségek egyik legfontosabb, megelőzhető kockázata. A statisztikai eredmények alapján a szívinfarktusok és a stroke-ok több mint fele összehozható a magas vérnyomással.

Robertet saját esete ébresztette rá, hogy mennyire fontos komolyan venni a szív egészségét: „Egész életemben fittnek és egészségesnek éreztem magam, ezért sokáig nem értettem, hogyan történhetett ez meg velem.” Mint mondja a mezőgazdasági munka sok stresszel jár, emiatt a gazdák sokszor hajlamosak arra, hogy ne figyeljenek oda a tünetekre.

Van egyfajta érzés, hogy velünk ez nem történhet meg, pedig néhány egyszerű lépéssel sokat tehetnénk az egészségünkért, például a vérnyomás rendszeres ellenőrzésével.

A British Heart Foundation észak-írországi vezetője, Fearghal McKinney szerint okkal nevezik a magas vérnyomást csendes gyilkosnak: „Általában nem okoz tüneteket, ezért sokan nem is tudnak róla. Gyakran találkozunk olyan betegekkel, akik súlyos szívbetegség vagy stroke után szembesülnek vele, hogy évek óta magas volt a vérnyomásuk.”