Egy egykori CIA-ügynök szerint négy idegen bázis is rejtőzik a Földön

Leonard „Lyn” Buchanan több éven át az amerikai hadsereg hírszerzésénél dolgozott. A férfi, aki egykor rendkívül bizalmas információk birtokában volt a földönkívüliekről, felfedte, hogy állítólag hol található a négy földi idegen bázis.

Egykori CIA-ügynök elárulta, hogy hol működik a négy titkos földi idegen bázis / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Megdöbbentő vallomást tett az egykori CIA-ügynök az idegen bázisokról

Amerikát mindig is tagadhatatlanul vonzották a földönkívüliek, és számos projektet indítottak annak vizsgálatára, hogy létezik-e élet a miénken kívüli bolygókon. Az egyik híres program a Stargate-projekt volt. Ez egy titkos amerikai katonai és hírszerzési kezdeményezés volt a hidegháború idején, amelynek célja a távoli látás képességeinek tesztelése és értékelése volt.

A „távoli látás” fogalmát Russell Targ és Harold Puthoff fizikusok alkották meg a Stanford Kutatóintézetben (SRI) az 1970-es években. Az Amerikai Kutatóintézetek által 1995-ben készített jelentés a távoli látást úgy írta le, mint azt a képességet, hogy előzetes ismeretek nélkül leírjon olyan helyszíneket, ahol az illető még nem járt. Az amerikai hadsereg hírszerzésénél dolgozó embereket képezték ki erre a feladatra, az egyikük pedig Leonard „Lyn” Buchanan volt.

Egy másik távlátó, Pat Price volt az első, aki felkutatta a Földön található négy idegen bázist. Ezeket a helyszíneket később a CIA 8200-as projektje keretében újra felkeresték, hogy kiderüljön, van-e valaki, aki alátámasztja Price állításait. A projekt keretében Buchanan feladata az volt, hogy figyelje az alaszkai Mount Hayes-t, az ausztrál Mount Zeil-t, a zimbabwei Mount Nyangani-t, valamint egy helyszínt a Pireneusokban.

Buchanan egy podcastben elmondta, hogy minden helyszínnek más-más funkciója volt. Az alaszkai például hírszerzési célokat szolgált, míg az ausztrál létesítmény UFO-k belépési pontjaként működött. A zimbabwei létesítmény pedig a földönkívüli járművek javítóműhelye volt. A Pireneusokban található helyszínről további információk egyelőre nem ismertek.

Állítólag egy távoli megfigyelési ülés során, amikor az ausztráliai helyszínt figyelte, az ott lévők tudatában voltak annak, hogy figyelik őket. Buchanan azt is elárulta, hogy állítólag azok, akik előtte távoli megfigyeléssel vizsgálták a helyszíneket, embereket és idegeneket láttak együtt dolgozni.