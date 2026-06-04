Hullámzó hidegfront: négy vármegyére is riasztás adtak ki
Az ország északkeleti csücskében zivatar tevékenység várható. Hidegfront érkezik az országba.
A HungaroMet előrejelzése szerint négy vármegyében is riasztást adtak ki zivatar miatt. Az érintett területek Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Mint írják, zivatar alakulhat ki ezeken a területeken. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! A hullámzó hidegfront zivatarokkal, lokálisan felhőszakadással érkezik. Csütörtökön napközben az északkeleti megyékben előfordulhatnak zivatarok hasonló kísérőjelenségekkel, majd késő délutántól fokozatosan stabilizálódik a légkör.
Hullámzó hidegfront ért az országba
Csütörtök: A Dunántúlon többnyire napos idő ígérkezik, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Keleten ugyanakkor még több gomolyfelhő lehet az égen, és a nap első felében elszórtan záporok is előfordulhatnak. Délutánra általában 25-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Péntek: A többórás napsütés mellett fokozatosan növekszik a magasszintű felhőzet. Csapadékra napközben még kevés az esély, estétől azonban az északnyugati területeken már kialakulhatnak záporok. A délutáni órákban 24 és 30 fok közötti maximumok várhatók.
Szombat: A napos időszakokat gomolyfelhők szakíthatják meg, de csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor. A délnyugati szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.
Vasárnap: Többnyire napos, kellemes nyári idő valószínű, időnként gomolyfelhőkkel. Csak néhol fordulhat elő futó zápor. A hőmérséklet délután 24 és 30 fok között tetőzik, estétől pedig az északnyugati szél ismét élénkebbé válhat - írja a Köpönyeg.
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