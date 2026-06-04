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Hullámzó hidegfront: négy vármegyére is riasztás adtak ki

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Az ország északkeleti csücskében zivatar tevékenység várható. Hidegfront érkezik az országba.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.04. 06:30
zápor időjárás hidegfront zivatar

A HungaroMet előrejelzése szerint négy vármegyében is riasztást adtak ki zivatar miatt. Az érintett területek Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Mint írják, zivatar alakulhat ki ezeken a területeken. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! A hullámzó hidegfront zivatarokkal, lokálisan felhőszakadással érkezik. Csütörtökön napközben az északkeleti megyékben  előfordulhatnak zivatarok hasonló kísérőjelenségekkel, majd késő délutántól fokozatosan stabilizálódik a légkör.

Hullámzó hidegfront ért az országba
Hullámzó hidegfront ért az országba / Fotó: 123RF_joynik / Képünk illusztráció

Hullámzó hidegfront ért az országba 

Csütörtök:  A Dunántúlon többnyire napos idő ígérkezik, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Keleten ugyanakkor még több gomolyfelhő lehet az égen, és a nap első felében elszórtan záporok is előfordulhatnak. Délutánra általában 25-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Péntek:  A többórás napsütés mellett fokozatosan növekszik a magasszintű felhőzet. Csapadékra napközben még kevés az esély, estétől azonban az északnyugati területeken már kialakulhatnak záporok. A délutáni órákban 24 és 30 fok közötti maximumok várhatók.

Szombat: A napos időszakokat gomolyfelhők szakíthatják meg, de csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor. A délnyugati szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.

Vasárnap: Többnyire napos, kellemes nyári idő valószínű, időnként gomolyfelhőkkel. Csak néhol fordulhat elő futó zápor. A hőmérséklet délután 24 és 30 fok között tetőzik, estétől pedig az északnyugati szél ismét élénkebbé válhat - írja a Köpönyeg. 

 

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