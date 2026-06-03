Hatalmas csattanás: kisbusz érintett a balesetben

Karambolozott egy személyautó és egy kisbusz a 3216-os út Abádszalók és Tiszabura közötti szakaszán, a 35. kilométer közelében. Az abádszalóki önkormányzati tűzoltók vonultak ki a balesethez. A raj áramtalanítja a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.