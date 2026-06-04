Sass Dani kitálalt: „19-re lapot húztunk”

A televíziós személyiségként ismert apuka, Sass Dani és imádott párja, Sass Orsi élete teljesen felfordult az elmúlt időszakban, amióta bővült a család. Bár a sztárpár tagjai imádják a nyüzsgést, a mindennapi stressz, azért alaposan próbára teszi az energiáikat, ebben a kaotikus helyzetben. A Metropol felkereste a hírességet, hogy meséljen a részletekről, ő pedig elárulta: az építkezés már több mint egy éve tart, és elsősorban a gyerekek miatt szerettek volna egy sokkal nagyobb lakást.

Sass Dani párjával és családjával humorosan kezeli a nehézségeket (Fotó: Sass Dani Instagram)

Sass Dani és az időhiány

A boldog édesapa elárulta, hogy bár a mindennapi logisztika komoly fejtörést okoz nekik, minden pillanatát imádják az új, kétszeres szülői szerepnek. Dani elképesztő energiával és hatalmas mosollyal az arcán beszélt arról, hogyan kovácsolja őket még szorosabb egységgé ez a csodálatos, pörgős időszak:

Hát két gyerkőccel szokatlan még minden nap, nagyon élvezzük, de az időmenedzsmentet - ami nekünk azért fontos az együttműködések kapcsán - új alapokra kellett helyeznünk. Szóval olyan kis változások vannak, minthogy most már én viszem reggel az óvodába a nagylányomat, emiatt nem tudok hamarabb elindulni dolgozni

- mesélte a Metropolnak Dani, majd így folytatta:

Nyilván most még tanuljuk a dolgokat, hisz most lesz június 6-án három hónapos a pici lány. Még a rendszer nem alakult teljesen ki, de azért már jobban állunk, mint két hónappal ezelőtt. Azért itt 19-re lapot húzva, ezzel párhuzamosan építkezésbe is kezdtünk ugye, ami körülbelül egy éve tart már. Haladunk, lépegetünk szépen előre, de hát azért ez a kettősség, ez az építkezés, aztán az új pici, ez nem a legegyszerűbb szülői feladat, de haladgatunk, lépegetünk előre.

Kényszerű munka vagy álomprojekt?

A nehézségek ellenére a sztár elképesztően optimistán látja a jövőt, hiszen a szeme előtt lebeg a végső cél, ami minden fáradtságot megér. Dani valósággal ragyogott, amikor szóba került, mennyire boldoggá teszi őt a gyerekek öröme, és hogy milyen felemelő érzés testközelből végignézni az új családi fészek felépülését:

Valójában az építkezésre is azért volt szükség, merthogy szoba hiányban voltunk. Tulajdonképpen, kényszer szült kicsit ez a helyzet, de szükséges, azért hogy komfortosabban elférjünk. Meg hát csodás azt látni, hogy mindenkinek kialakul a saját kis szobája. Imádok a gyerekekkel az építkezésre kijárni, hisz nyilván a nagyobb már képben is van, tudja hogy mi lesz, tudja, melyik lesz a szobája, tehát szuper dolgok ezek, amik most történnek velünk a maga nehézségeivel. De az biztos, hogy nem egyszerű, azért a két gyerekkel az alvás is zárójeles lett, aztán az estéket meg így a munka utáni időt, az építkezésen való agyalgatások teszik ki, tehát bár a feladat szép, rendesen igénybe veszi az embert.

A sztárapuka és felesége mindent megtesznek a boldog jövőért, a rajongók pedig folyamatosan támogatják őket a közösségi oldalaikon, így mindenki feszülten várja a fejleményeket. Az biztos, hogy ez a hatalmas családi kaland örökre összekovácsolja őket, és reméljük, hamarosan beköltözhetnek a megálmodott, tágas álomotthonukba.