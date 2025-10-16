RETRO RÁDIÓ

Sass Dani újabb nagy hírt osztott meg párjával – kiderült a baba neme!

Sass Orsi az Instagramon tette közzé a különleges pillanatot, amikor kislányukkal és kiskutyájukkal együtt pukkasztották ki a lufit, hogy kiderüljön: kislánnyal vagy kisfiúval bővül a család. A Sass Dani által is megosztott történet gyorsan bejárta a közösségi médiát, és pillanatok alatt elárasztották a gratulációk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 12:30
babaváró Sass Dani család öröm

Nagy az öröm Sass Daniék háza táján. A gasztronómiai influenszerként is ismert műsorvezető ismét megható családi pillanatot osztott meg követőivel. Sass Dani párja és kislánya oldalán most egy új korszak küszöbére érkeztek, hiszen kiderült: újabb gyermekük lesz. Az Instagramon közzétett képeken nemcsak ők, hanem a család hűséges négylábúja is szerepel, így a bejelentés igazán bensőséges és szeretettel teli lett.

Sass Dani és Orsi
Sass Dani Konyhafőnök családja újabb taggal bővül (Fotó: Instagram/ Sass Dani)

Sass Dani és családja: szeretet minden pillanatban

A Konyhafőnök című műsor egyik sztárja, az utóbbi években nemcsak műsorai és szereplései miatt került a figyelem középpontjába, hanem emberközeli, őszinte tartalmai miatt is. A közösségi médiában követői régóta kísérik figyelemmel mindennapjait, és különösen szeretik, amikor bepillantást enged családi életébe. Persze a jobbnál jobb receptek mellett.

Most Sass Dani feleségével és kislányukkal, Lilivel olyan pillanatot osztott meg, amelytől nehéz nem meghatódni: egy apró, mégis hatalmas jelentőségű eseményt. A posztban látható, ahogy hárman – a család kiskutyájával kiegészülve – állnak a lufi előtt, majd együtt pukkasztják ki azt, hogy kiderüljön, mi vár rájuk a közeljövőben.

A pillanat, amit mindenki imád

A poszt rövid, de annál beszédesebb. Lili boldogan nevet, amikor kipukkad a lufi, a levegőben pedig színes konfetti száll, miközben a szülők egymásra néznek és örömmel ölelik meg egymást. A jelenetből egyértelmű: újabb kislány érkezik a családba, így Lilinek kishúga lesz.

A követők reakciói nem maradtak el: a poszt alatt sorra gyűlnek a gratulációk, szívecskék és meghatott kommentek.

„Szívből gratulálunk, igazi álomcsalád vagytok!” – írta egy követő, míg mások azt emelték ki, mennyire természetes és szeretetteljes a képsorozat.

Sass Dani Instagramján osztotta meg örömét: „Lányok, lányok!”

Dani maga is megosztott egy rövid sztorit a pillanatról, „Lányok, lányok” felirattal. Ez a néhány szó mindent elmond arról, mennyire boldog most, hogy már két kislány édesapja lesz. A rajongók körében gyorsan elterjedt a hír, és a közösségi oldalakon is sokan osztják tovább a bejegyzést.

Nem ez az első alkalom, hogy Sass Dani megmutatja, mennyire fontos számára a család. Korábbi interjúiban többször is beszélt arról, hogy számára a legnagyobb érték az otthon melege, a szeretet és a közös pillanatok. Most ezt újra megélhette – ezúttal egy még nagyobb családdal.

Meghittség és természetesség a középpontban

A poszt különlegessége abban rejlik, hogy nem egy túlzó, rendezett produkcióról van szó, hanem egy őszinte, valós pillanatról. Nincsenek reflektorok vagy túldíszített háttér – csak egy boldog család, amely megosztja velünk az örömét.

A közönség számára ez teszi Sass Daniékat igazán szerethetővé: hitelesek, mosolygósak és őszinték. A mostani bejelentés is ezt a vonalat viszi tovább, és nemcsak a rajongók, hanem a barátok, ismerősök is együtt örülnek velük.

A család bővül – és mindenki velük örül

Sass Dani és Sass Orsi története most egy új, még szebb fejezethez érkezett. A közösségi oldalak már most tele vannak jókívánságokkal és szeretetteljes üzenetekkel, hiszen kevesen tudnak ellenállni egy ilyen megható, valódi családi pillanatnak.

Az biztos, hogy a boldogságuk határtalan. Egy új élet érkezése mindig különleges, és a Sass család most ismét megmutatta, hogy a szeretet és az összetartás a legnagyobb érték.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu