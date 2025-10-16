Sass Dani újabb nagy hírt osztott meg párjával – kiderült a baba neme!

Nagy az öröm Sass Daniék háza táján. A gasztronómiai influenszerként is ismert műsorvezető ismét megható családi pillanatot osztott meg követőivel. Sass Dani párja és kislánya oldalán most egy új korszak küszöbére érkeztek, hiszen kiderült: újabb gyermekük lesz. Az Instagramon közzétett képeken nemcsak ők, hanem a család hűséges négylábúja is szerepel, így a bejelentés igazán bensőséges és szeretettel teli lett.

Sass Dani Konyhafőnök családja újabb taggal bővül (Fotó: Instagram/ Sass Dani)

Sass Dani és családja: szeretet minden pillanatban

A Konyhafőnök című műsor egyik sztárja, az utóbbi években nemcsak műsorai és szereplései miatt került a figyelem középpontjába, hanem emberközeli, őszinte tartalmai miatt is. A közösségi médiában követői régóta kísérik figyelemmel mindennapjait, és különösen szeretik, amikor bepillantást enged családi életébe. Persze a jobbnál jobb receptek mellett.

Most Sass Dani feleségével és kislányukkal, Lilivel olyan pillanatot osztott meg, amelytől nehéz nem meghatódni: egy apró, mégis hatalmas jelentőségű eseményt. A posztban látható, ahogy hárman – a család kiskutyájával kiegészülve – állnak a lufi előtt, majd együtt pukkasztják ki azt, hogy kiderüljön, mi vár rájuk a közeljövőben.

A pillanat, amit mindenki imád

A poszt rövid, de annál beszédesebb. Lili boldogan nevet, amikor kipukkad a lufi, a levegőben pedig színes konfetti száll, miközben a szülők egymásra néznek és örömmel ölelik meg egymást. A jelenetből egyértelmű: újabb kislány érkezik a családba, így Lilinek kishúga lesz.

A követők reakciói nem maradtak el: a poszt alatt sorra gyűlnek a gratulációk, szívecskék és meghatott kommentek.

„Szívből gratulálunk, igazi álomcsalád vagytok!” – írta egy követő, míg mások azt emelték ki, mennyire természetes és szeretetteljes a képsorozat.

Sass Dani Instagramján osztotta meg örömét: „Lányok, lányok!”

Dani maga is megosztott egy rövid sztorit a pillanatról, „Lányok, lányok” felirattal. Ez a néhány szó mindent elmond arról, mennyire boldog most, hogy már két kislány édesapja lesz. A rajongók körében gyorsan elterjedt a hír, és a közösségi oldalakon is sokan osztják tovább a bejegyzést.