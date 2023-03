Újra műsorvezetői szerepben láthatjuk Ábel Anitát

Ábel Anitát újra műsorvezetői szerepben láthatjuk: a Viasat 3 Ide Süss! című gasztroshow húsvéti kiadásában tűnik fel: a kedves tematikájú műsor első része március 27-én, hétfőn kerül adásba.

Ábel Anita gasztroműsor vezetőjeként kerül képernyőre ezúttal Fotó: Viasat 3

A Metropol arról faggatta a színésznőt, hogyan érezte magát az édes műsor forgatásán:

„Szeretem ezt a műsort, mert kedves, megnyugtató. Itt nincs kiabálás, nem torkoljuk le a versenyzőket” – kezdett bele lapunknak Anita. „A műsor részeit már tavaly ősszel leforgattuk, az Ünnepi kihívással együtt. Húzós időszak volt ez nekem, mert akkor forgott a Hazatalálsz című sorozat is” – idézte fel Anita, majd hozzátette: „Míg ott megírt karaktert játszom, az Ide Süss!-ben önmagamat adom. Azt hiszem, talán ezért is szeretnek velem dolgozni, mert önazonos vagyok. Persze bizonyos határokon belül, mert például a felkonferálást, vagy az idő lejártát azért szigorúan kell bejelenteni. Nyilván otthon nem így működök, működünk a konyhában” – mondta nevetve Anita, aki Sass Dani oldalán vezeti majd a műsort.

Sass Dani és Ábel Anita együtt vezeti majd az édes műsort Fotó: Viasat 3

„Én nem is tudnék időre sütni-főzni, ez az élet más területén is igaz rám: nem tudok versenyhelyzetben jól teljesíteni. Én inkább jó edző vagyok. Akit én indítok versenyre, az jó helyen végez” – szögezte le Anita, akit a Metropol arról is megkérdezett, mennyire szívesen tevékenykedik otthon a konyhában.

„Nyilván a 48 évem alatt elég sokat főztem, ott a 14 éves lányom, őt is elláttam. De persze a párom, Roberto szakmájából adódóan el vagyunk kényeztetve” – utalt gasztroszakember vőlegényére. „A főzéssel tehát nincs gondom, vannak olyan fogások, amiket kifejezetten tőlem kérnek! De sütni nem igazán szoktam. Nekem valahogy nincs meg hozzá a kreativitásom. Egyébként anyukám ellát minket sütivel” – árulta el Anita majd hozzátette: „Azért azt el kell ismernem, hogy a műsorban annyiszor láttam már a csoki temperálását, hogy az például álmomban is menne!”

Többek között Szandi, Sáfrány Emese és Csocsesz is megmutatja, hogy megy neki a húsvéti menü legyártása Fotó: Viasat 3