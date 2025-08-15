Íme minden részlet: Milyen volt Schmuck Andor temetése?

Ma, augusztus 15-én délután helyezték örök nyugalomra az 54 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt politikust. Schmuck Andor temetésére hatalmas tömeg gyűlt össze. Családtagok, a barátok, tisztelők érkeztek a helyszínre, köztük rengeteg híresség: többek közt Schobert Norbert, Mága Zoltán, Fodor Zsóka, Visváder Tamás. A megható beszédek mellett szívhez szóló dallamok is felcsendültek.

Schmuck Andor sírja: évek óta látogatta a sírkövet, melyre a ő neve is rég fel van gravírozva, bár ez most, a koszorúk hadától nem látszik Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Egy hónappal és egy nappal a halála után vettek végső búcsút a népszerű politikustól, a Tisztelet Társasága elnökétől a Fiumei úti sírkertben. Schmuck Andornak sírja ugyanis évek óta állt ott, amely sokakból komoly megdöbbentést váltott ki, hiszen Andor már akkor is látogatta a nyughelyet, amikor még egészséges volt. Mindezt jó barátja, Pánczél Zoltán előtt tisztelegve is tette, hiszen barátja is ott nyugszik.

A család előzetes kérése szerint egy-egy szál fehér virággal érkeztek a barátok és hírességek Schmuck Andor temetésére. Két fivére, Ákos és Balázs természetesen jelen volt, és két volt felesége, Eszter és Krisztin is lerótta kegyeletét. Rejtélyes menyasszonya, Kinga is jelen volt: fekete gyászruhájához csipkés fekete kalapot viselt a hölgy, akivel Schmuck Andorral állítólag három éve alkotott egy párt.

Schmuck Andor menyasszonya: Kinga, a rejtélyes hölgy Fotó: Tumbász Hédi/Metropol

Schmuck Andor halála után a sztárvilág képviselői is kifejezté együttérzésüket, közülük többen is eljöttek a temetésre: Schobert Norbert, Zámbó Krisztián és Árpy, Molnár Gusztáv, Visváder Tamás, Gáspár Győző és Fodor Zsóka – a színésznő, aki nevelt fiaként szerette Andort, sírhatta el magát legtöbbször a temetésen.

Fodor Zsóka is a gyászolók között volt: többször mások karjába rogyott a nevelt fiaként szeretett Schmuck Andor temetésén (Fotó: Tumbász Hédi)

A temetésen Nyári Károly és Mága Zoltán is zenéltek, gyönyörű dallamokkal búcsúztatták Andort. A politikusnak nagyon fontos dalt, a My Way-t zongorázta el Nyári Károly, Mága Zoltán pedig hegedűszóval búcsúzott.

Mága Zoltán csodálatos dallamokkal emlékezett meg barátjáról (Fotó: Tumbász Hédi)

Emellett a máltai lovagrend több képviselője is jelen volt. A rend szertartásaihoz híven különös hagyomány gyanánt három kopogással bocsátották végső útjára Andort - írja a Bors.

Schmuck Andor A Nagy Duettben jelentette be, hogy életmentő kezelésekre jár, mert súlyos betegség támadta meg a szervezetét, de bizakodva tekint a gyógyulására. Schmuck Andor halála július 14-én sokként érte az országot, még a barátai sem gondolták, hogy ilyen hirtelen kellett elbúcsúzniuk tőle.