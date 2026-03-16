Orbán Viktor: A Fidesz győz, és erősek lesznek a családok, és még azok is jól fognak járni, akik nem ránk szavaztak

A hazádnak szüksége van rád! szlogennel került megrendezésre a március 15-i Békemenet. Az emberek láthatóan komolyan is vették a béke melletti kiállást, miután több százezres tömeg gyűlt össze és sétált át a Margit hídon keresztül a Kossuth térre, hogy meghallgassa a miniszterelnök ünnepi beszédét. A valaha volt legnagyobb Békemeneten az emberek egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és Kijevnek: nem hagyják, hogy idegen hatalmak tartsák a markukban a magyar embereket, és hogy más országok háborújába vigyék a magyar emberek pénzét. Hiába a zsarolás, hiába az ukránok halálos fenyegetései, hazánk megvédi magát. „Magyarország egy ezer éves állam, nem nekik való vidék” – nyomatékosította a miniszterelnök.

Orbán Viktor a Békemeneten (Fotó: Polyák Attila)

Azért vagyunk útban, mert nem hagyjuk, hogy Ukrajna belépjen az unióba

Orbán Viktor ünnepi beszédében világosan fogalmazott: a brüsszeli elit a háború folytatásában érdekelt, de mivel kezd kiürülni a kassza és már ők is csak hitelekből tudják finanszírozni Ukrajna háborúját, ezért egyre több helyről próbálják feltölteni a készletet. Így például a magyar emberek zsebéből. A terv pedig már készen is áll: Magyarország élére egy olyan bábkormányt kell ültetni, aki az egekbe emeli az adókat, eltörli a rezsicsökkentést – ami Magyar Péter szerint egy humbug – illetve külföldi multik érdekeit szolgálja ki. A magyar emberek pénze így Ukrajnába vándorolhat, ők tovább nyerészkedhetnek a háborún, Ukrajna pedig zöld utat kaphat az unióba. Orbán Viktor éppen ezért hangsúlyozta: áprilisban nem csak kormányt, hanem sorsot választunk magunknak. Csak egy végzetes döntés, és Magyarország belesodródik a háborúba: a pénz és a fiatalok is mehetnek a frontra.

Orbán Viktor a Békemeneten: nekünk is van egy saját útitervünk

A miniszterelnök hangsúlyozta, ha bekövetkezik a brüsszeli terv, azzal azok is rosszul fognak járni, aki támogatták. Ha azonban marad az olcsó rezsi, a világon egyedülálló családtámogatási rendszer és a növekvő bérek, az annak is jó lesz, aki most még háborúpárti.

A Fidesz győz, és marad a béke, marad az alacsony rezsi, és nőni fognak a bérek. A Fidesz győz, és mindenki nyer, aki dolgozik. A Fidesz győz, és erősek lesznek a családok, és még azok is jól fognak járni, akik nem ránk szavaztak. Ez a mi győzelmi tervünk

– szögezte le a miniszterelnök.