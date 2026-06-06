Rajongók, figyelem! Te is részese lehetsz az Exatlonnak

Elképesztő sikere volt a sport-reality ötödik évadának, a Bajnokok és Kihívók örökös harcát most is rengetegen nézték. Külön Exatlon 2026 rajongói oldalak is születtek a Facebook-on, és a versenyzők rengeteg új követőt szereztek közösségi oldalukon. A szemfülesek már kiszúrhatták, hogy most nem akármilyen ajándékot nyerhetnek, mi pedig leírjuk, hogyan kell érte játszani.

Az Exatlon 2026 szereplői közül Ekler Luca is imádta a karikás ügyességi feladatokat

(Fotó: TV2)

Dedikált karikát sorsol ki az Exatlon sztárja

Május 17-én Szabó Réka és Koplányi Gábor győzelmével ért véget a TV2 népszerű műsora. De az Exatlon Hungary láz ezzel nem ért véget, múlt szombaton a közönségtalálkozón több százan álltak sorba órákig, hogy kedvenceikkel egy-egy közös fotót készítsenek és autogramot kérjenek tőlük. Most pedig igazi Exatlon ereklyéért lehet játszani.

„Sziasztok, az Exatlon után itt vagyunk, az első héten kaptam két karikát, egy kéket és egy pirosat, amit mind a 20 idei Exatlon játékos aláírt és arra gondoltam, hogy ezeket kisorsolom köztetek” – kezdte Instagram-videójában a műsor korábbi versenyzője, Imreh Balázs, aki idén már stábtag volt és aki két éve lett édesapa.

Amit ezért tennetek kell cserébe, az az, hogy lájkoljátok ezt a videót, kövessetek be engem Instán vagy TikTokon, ha mind a két helyen csináljátok, akkor dupla esély! Kommentben pedig írjátok meg, hogy a pirosat, vagy a kék karikát szeretnétek, jelöljétek meg egyik barátotokat, aki szintén megnyerheti így valamelyik karikát, illetve jelöljétek meg a kedvenc játékosotokat, mert lehet vele fogjuk kivinni!

A videót egyébként a műsorban a családja hiányától szenvedő Lencse Laci pizzériájában vették fel, a videót pedig a Bajnokok első kiesője, Jakabos Zsuzsanna vette fel. A felvétel végén mindketten hozzátették: "Csekkoljátok az oldalamat, mert hamarosan én is meglepetéssel készülök!”

Halász Jázmin ellopta Dominikáról a karikát

Ahogy a korábbi évadok versenyzői közül is többen, úgy idén is volt olyan játékos, aki egy-egy eszközt elcsórt forgatás közben. Halász Jázmin, aki korábban esett ki, mint remélte, a műsor backstage műsorában vallotta be, hogy ő is elcsent ezt-azt.