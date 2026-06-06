5 féltve őrzött titok Ötziről, a rejtélyes jégemberről – Galéria

Az őskor kutatásának legfontosabb forrása Ötzi, az 5300 éves jégember, akinél nemrég élő organizmusokat fedeztek fel kutatók és a benne talált élesztőből kovászos kenyeret sütöttek. 1991-ben találtak rá a testére, azóta egyre több információnk van arról, hogy ki is volt ez a titokzatos alak és hogyan éltek az ősemberek. Íme Ötzi, a legrégibb, teljes épségben megmaradt emberi holttest!

Ötzi, a jégember 5300 éve élt, testét 35 éve találták meg

Fotó: AFP / AFP

Minden, amit tudni lehet Ötzi a jégemberről

A jégembert még 1991 szeptemberében találta meg egy német házaspár, akik Olaszország és Ausztria határában fekvő Ötz-völgy-Alpokban túráztak . Eleinte egy 50 éve eltűnt férfire tippeltek a nyomozók, viszont a test mellett talált régi jégcsákány segítségével fejtették meg, hogy egy őskorból származó maradványra bukkantak. Ötziről először annyit tudtak csak megállapítani, hogy egy negyvenes éveiben járó férfi lehetett, körülbelül 160 centiméter magas, 50 kilogrammos testsúllyal. Összesen 61 tetoválást találtak a testén, azonban ez sokkal inkább gyógyászati szerepet játszott, mintsem díszítést, ami nem meglepő mivel Ötzi halmozottan beteg volt. Lyme-kórban, érelmeszesedésben és ízületi kopásban szenvedett, valamint laktózérzékeny is volt. Halála azonban nem volt természetes: a testén talált sebesülések alapján biztosra mondták, hogy gyilkosság áldozata lett a hegyekben. Ötzi ruházata rengeteg információt adott az ősemberek életmódjáról. Melegen volt felöltözve halálakor: medvebőr sapkát, bőrcipőt, lábszárvédőt, ágyékkötőt, vastag kabátot viselt. A hátizsákjában pedig őskori eszközöket találtak , köztük rézbaltát, nyílvesszőt, tőrt, kőpengét, valamint egy amulettet. Tekintve, hogy a réz egy nagyon értékes fémnek számított abban az időben, így arra következtettek, hogy Ötzi egy fontos és rangos személy lehetett.



35 éve gyilkol az Ötzi- átok

A jégemberrel kapcsolatban kering a pletyka, miszerint a kiszabadításakor megzavarták a nyugalmát, ezért bosszút áll azokon, akik a felfedezésében és kutatásában részt vettek. Helmut Simon, aki feleségével megtalálta a múmiát, az Alpokban halt meg, testére pedig már jégbe fagyva találtak rá. Rajta kívül még 7 olyan kutató hunyt el titokzatos módon, akik a kilencvenes és kétezres években részesei voltak valamelyik kutatásnak.