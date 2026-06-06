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Rá sem lehet ismerni: így néz ki 44 évesen a legendás sportoló

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A teniszkirálynő egy nála 25 évvel fiatalabb játékos oldalán tér vissza. Serena Williams látványosan lefogyott, és négy év után újra ütőt ragad.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 12:00
Serena Williams tenisz visszatérés fogyás

Minden idők egyik legsikeresebb női teniszezője a napokban jelentette be, hogy hamarosan újra pályára lép, méghozzá női párosban. Serena Williams 2022-ben közölte a nyilvánossággal, hogy hátat fordít a profi tenisznek, ugyanakkor tudatosan kerülte a visszavonulás kifejezést, ezzel is nyitva hagyva a visszatérés lehetőségét. Közben 2023-ban megszületett második gyermeke, így sokan véglegesnek hitték búcsúját a sportágtól, most azonban ismét ütőt ragad.

Serena Williams női párosban tér vissza a teniszpályára
Serena Williams visszatér a profi teniszhez a második gyermeke születése után
 Fotó: Gonzalo Marroquin

A teniszikon visszatérésében a rajongók hosszú ideig reménykedtek, ugyanakkor úgy tűnt, nincs versenyképes formában.

2025 második felében azonban látványosan lefogyott, amelyről a Vogue-nak elmondta: a Zepbound nevű GLP-1 típusú gyógyszernek köszönhető.

Állítása szerint akkor kezdte el szedni, amikor a 2023-ban született második gyermeke után a diéta és a rendszeres testmozgás önmagában nem hozott számára áttörést.

Serena Williams remek formában van

Nemrég új párostársa, a világranglista kilencedik helyén álló, nála 25 évvel fiatalabb Victoria Mboko egy Instagram-bejegyzésben osztott meg közös fotót, amelyen a 44 éves klasszis szinte felismerhetetlen korábbi önmagához képest.

A királynő visszatért!

– írta Mboko a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy hatalmas megtiszteltetés számára egy ilyen legenda oldalán pályára lépni.

A páros a június 8-án kezdődő londoni tenisztornán mutatkozik be.

 

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