„A rákot nem érdekli, hány éves vagy” - Évtizedekig félrekezelték a rákbeteg nőt

A 61 éves Llandudno-i Ruth Lloyd-Williamst, akit eleinte irritábilis bél szindrómával (IBS) kezeltek, először 2025 februárjában diagnosztizálták vastagbélrákkal, miután spontán bejelentkezett egy háziorvoshoz rutinellenőrzésre. Egy hónappal később közölték vele, hogy csupán öt éve van hátra, majd egy évvel később, különböző kezelések, köztük kemoterápia és sugárterápia után, megkapta a lesújtó hírt, hogy már csak hónapjai vannak hátra.

Évtizedekig IBS-nek hitték - most a túlélésért kell küzdenie, hogy láthassa az unokáját

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Évtizedekig IBS-sel kezelték, egy rutinellenőrzésen derült ki a halálos rákdiagnózis

A végzetes rákdiagnózissal szembesülő embereknek szóló tanácsát így fogalmazta meg: „Ne csak ülj ott, és ne legyél része a statisztikának! Nem számít, hány éves vagy, mert sajnos a rákot nem érdekli, hány éves vagy, mik a terveid az életben, vagy hogy jövőre nyaralni mész-e. De ha tehetsz valamit, legyél a lehető legpozitívabb. A rák utálja a pozitív hozzáállást.”

Ruth, amióta csak emlékszik, IBS tüneteitől szenved, ez egy széles körben elterjedt, az emésztőrendszert érintő betegség, amely gyomorfájást vagy görcsöket, puffadást, hasmenést és székrekedést okozhat. Ruth elmondta, hogy tüneteit soha nem vizsgálták ki alaposan, csupán ez a diagnózis ragadt rá.

2025 januárjában azonban, amikor a háziorvosánál járt, hogy időpontot foglaljon 67 éves férjének, Paulnak, megragadta az alkalmat, és érdeklődött arról, hogy ő is be tud-e jelentkezni egy szűrővizsgálatra. Kellemetlen érzést érzett, és észrevette, hogy a közelmúltban megváltozott a székelési szokása. Az első vizsgálatot követően Ruth-ot 2025. február 5-én kolonoszkópiára utalták. Egy órán belül megkapta a sokkoló hírt, hogy vastagbélrákja van, és egy 6 cm-es daganatot találtak.

Márciusban a szakorvosa tájékoztatta, hogy a rák kezelhető ugyan, de nem gyógyítható, és sztómára lesz szüksége - ez egy sebészi úton létrehozott nyílás a hasfalon, amely a széklet vagy a vizelet elvezetésére szolgál. Két nappal később, a sztóma-beültetés után, egy újabb váratlan hírt kapott.

„A szakorvos bejött hozzám, és elmondta, hogy a vizsgálat kimutatta, hogy áttétek vannak a májamban, öt évem van hátra és semmit sem tehetünk” – emlékezett vissza fájdalmasan Ruth.

A rengeteg kezelés ellenére egy idén márciusban elvégzett kontrollvizsgálat kimutatta, hogy a daganatok ismét növekedni kezdtek.

„Miután minden lenyugodott, elmentem a szakorvoshoz, és azt mondták, hogy már csak hónapjaim vannak hátra. De erre azt válaszoltam: 'Nos, sehova sem mehetek, mert szeptemberben megszületik az unokám'” – mondta Ruth.