„Az orvosok azt hitték, hogy húgyúti fertőzésem van, de valójában 4. stádiumú rák volt”

Egy anyát többször is tévesen diagnosztizáltak IBS-sel (irritábilis bél szindróma) és húgyúti fertőzéssel, mielőtt kiderült, hogy valójában negyedik stádiumú rákban szenved.

Az orvosok azt hitték, hogy a nőnek húgyúti fertőzése van, de valójában 4. stádiumú rák volt – Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A 35 éves Andrea Morton többször is felkereste háziorvosát, és kétszer is a sürgősségire ment, amikor súlyos hasi fájdalmak és jelentős súlycsökkenés jelentkezett nála. Eleinte az egygyermekes anyának azt mondták, hogy irritábilis bél szindrómája (IBS) és húgyúti fertőzése (UTI) van, de a tünetek súlyosbodtak.

Andrea ismét felkereste a sürgősségi osztályt, ahol egy CT-vizsgálat kis elzáródást mutatott ki a belében, majd azonnali műtéten kellett átesnie, hogy eltávolítsák azt. A beavatkozás után néhány órával egy biopszia kimutatta, hogy Andrea, aki akkor még csak 31 éves volt, negyedik stádiumú bélrákban szenved.

Bementem a szobába, és láttam, hogy az egész sebészi csapat ott ül, és egy hölgy, akit még soha nem láttam. Elmondták, hogy megérkeztek a biopszia eredményei, és rákot állapítottak meg. A rák átterjedt a nyirokcsomókra is, de azokat a műtét során eltávolították

– emlékezett vissza a nő.

Andrea kemoterápiát kapott, de lemondott a termékenységet megőrző kezelésről, hogy gyorsabban elkezdhesse a kezelést. Ezt szívszorító döntésnek nevezte, de úgy döntött, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a legjobb esélyt kapja a túlélésre.

„Beszéltünk arról, hogy több gyereket szeretnék és néhány petesejtet szeretnék lefagyasztani. Azonban ebben a szakaszban ez nem volt tanácsos. A lehető leghamarabb el kellett kezdenünk a kezelést, mert már sok idő eltelt, és nagyobb esélyem volt, ha úgy döntöttem, hogy elkezdek kezelést. A petesejtek kivétele és lefagyasztása hetekbe telt volna. És mivel már volt egy csodálatos kislányom, úgy döntöttem, hogy három héttel később elkezdem a kezelést” – mesélte a hölgy.

Andrea kemoterápiája három hónapig tartott, és számos mellékhatást tapasztalt, többek között hasmenést, hányást és bizsergést a kezeiben és a lábában. Szerencsére 2021 decemberében teljesen gyógyultnak nyilvánították.

A műtét óta sok problémám van azzal, hogy állandóan a mosdóba kell járnom. Ezen és azonkívül, hogy valószínűleg nem lehet több gyermekem, nincs más tartós problémám

– mondta Andrea.