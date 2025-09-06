„Azt mondták, húgyúti fertőzésem van, de már nincs sok időm hátra”

Hasi fájdalomra panaszkodott, amin az antibiotikum sem segített.
Az 59 éves Laura Nixon-nak azt mondták az orvosok, hogy húgyúti fertőzése van, valójában egy halálos betegség okozta a tüneteit.
A Berkshire megyei Windsorban élő Laura áprilisban kapott fekélyes vastagbélgyulladás diagnózist, és azóta intenzív hasi fájdalmakkal küzdött. Bár az antibiotikumok nem segítettek, és a fájdalom továbbra is fennállt, az orvosok többször is azt mondták neki, hogy valószínűleg húgyúti fertőzése van.
Fájdalmai azonban nem múltak, ezért Laura saját elhatározásából ment a sürgősségire, ahol azt mondták neki, hogy CT-vizsgálatra kell várnia. Ehelyett úgy döntött, hogy néhány egészségügyi vizsgálatot elvégeztet az orvosánál.
Az orvos azonnal elrendelte a vastagbél vizsgálatát, és aznap 15:30-kor jött a megrázó hír: Laura negyedik stádiumú hasnyálmirigyrákban szenved, és öt éve van hátra - írja a Mirror.
Jelenleg Németországban tartózkodik, ahol alternatív, privát transarteriális kemoterápia-embolizációs kezelésre készül.
Úgy érzem, soha nem dolgoztam fel igazán. Este lefekszem, és arra gondolok, ha reggel felébredek, az már bónusz. Minden nap találkozom emberekkel, beszélgetek velük. Nem engedhetem meg magamnak, hogy szomorú legyek
- nyilatkozott Laura.
A diagnózis után Laura úgy érezte, az öt év túl optimista becslés, szerinte csupán hónapjai vannak hátra.
Csak el kell fogadnom, és a legjobbat remélni. Nem a haláltól félek, hanem attól, kit hagyok hátra.
