Döbbenet: A pokoli börtönélet után adott életet egy fiatal drogfutár!

A fiatal drogdíler, Bella Culley még az év elején került rendőrkézre, amikor Thaiföldről Grúziába csempészett kábítószert. A pokoli börtönélet után, november 24-én szülte meg első gyermekét, amit közösségi oldalán osztott meg követőivel.

Új életet kezdett a díler anyuka

A Teesside térségéből származó, 19 éves Bellát az év elején ítélték el, miután a hatóságok szerint megpróbált 12 kilogramm marihuánát és két kilogramm hasist Grúziába becsempészni. Az ügyészek eredetileg kétéves börtönbüntetést terveztek, végül azonban figyelembe vették az előzetes letartóztatásban töltött időt. Így a fiatal nő öt hónap és 25 nap után szabadult november 3-án.

A fiatal nő közel hat hónapos fogva tartása alatt kezdetben rendkívül nehéz körülmények között volt őrizetben, később azonban egy anya–gyermek részleggel rendelkező börtönintézménybe szállították át. Ügyvédje, Malkhaz Salakaia szerint Culley testén egyértelmű jelei voltak a bántalmazásnak, amikor Grúziába került.

A 19 éves nő szülei, a 44 éves édesanyja, Lyanne és a 49 éves édesapja, Niel elegendő pénzt gyűjtöttek össze a bírósági költségek és bírságok fedezésére, miután vádalkut kötöttek az ügyészséggel, amely lehetővé tette Bella hazatérését az Egyesült Királyságba – írja a Daily Star.

A nő eredetileg nyaralni utazott Thaiföldre, ám ott nyoma veszett. Ügyvédje szerint a grúz hatóságok külön nyomozást indítottak annak kivizsgálására, hogy kényszer hatására keveredett-e bele a drogcsempészetbe. Információk szerint terhessége ázsiai utazása elején kezdődött, és november 24-én világra hozta kisfiát.

Bella Culley a TikTokon jelentette be a hírt, ahol egy videóban mosolyogva tartja karjában újszülött gyermekét. A felvételhez azt írta:

Megérkezett a kisbabám. Az élet túl rövid ahhoz, hogy bárhol máshol legyünk, mint ott, ahol lennünk kellene

– jelentkezett be közösségi oldalán Bella.

