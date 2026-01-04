IQ-teszt: csak 1 százalékon nem fog ki
Mindössze csak 1 százalék, aki sólyomszemű és a 140+ IQ-val rendelkezik képes 9 másodperc alatt kiszúrni a 7342-esek között a 7243-as számot! Íme a legújabb vizuális illúziós IQ-teszt.
A vizuális illúziók olyan képek, amelyek még a legélesebb szemeket is megtéveszthetik. A vizuális illúziók népszerű rejtvényekké váltak az internetes közönség körében. Ezek a rejtvények nemcsak szórakoztatóak, hanem az egyén megfigyelőképességének tesztelésére is alkalmasak. Íme a legfrissebb IQ-teszt.
Ez a vizuális illúziós IQ-teszt jó próbája lesz a koncentrációs, figyelem- és megfigyelőképességednek. A képen a 7243-as szám ügyesen elrejtőzik a 7342-esek között. A feladatod, hogy mindössze 9 másodperc alatt találd meg a 7243-as számot a 7342-esek között. Ha sikerül megtalálnia a számot a megadott időn belül, akkor igazán jó megfigyelő vagy és az egy százalékhoz tartozol.
Van sas szemed és 140 feletti IQ-d? Teszteld most a figyelmedet!
Íme az IQ-teszt:
Vizuális illúziós IQ-teszt megoldása: A 7243-as szám a 8. oszlopban, alulról a negyedik sorban jelenik meg.
A megfejtést ide kattintva meg is nézheted.
