IQ-teszt: csak 1 százalékon nem fog ki

Mindössze csak 1 százalék, aki sólyomszemű és a 140+ IQ-val rendelkezik képes 9 másodperc alatt kiszúrni a 7342-esek között a 7243-as számot! Íme a legújabb vizuális illúziós IQ-teszt.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 19:00
iq teszt 1 százalék

A vizuális illúziók olyan képek, amelyek még a legélesebb szemeket is megtéveszthetik. A vizuális illúziók népszerű rejtvényekké váltak az internetes közönség körében. Ezek a rejtvények nemcsak szórakoztatóak, hanem az egyén megfigyelőképességének tesztelésére is alkalmasak. Íme a legfrissebb IQ-teszt.

IQ-teszt
Íme a legfrissebb IQ-teszt. / Fotó: X

Ez a vizuális illúziós IQ-teszt jó próbája lesz a koncentrációs, figyelem- és megfigyelőképességednek. A képen a 7243-as szám ügyesen elrejtőzik a 7342-esek között. A feladatod, hogy mindössze 9 másodperc alatt találd meg a 7243-as számot a 7342-esek között. Ha sikerül megtalálnia a számot a megadott időn belül, akkor igazán jó megfigyelő vagy és az egy százalékhoz tartozol. 

Van sas szemed és 140 feletti IQ-d? Teszteld most a figyelmedet!

Íme az IQ-teszt:

Vizuális illúziós IQ-teszt megoldása:  A 7243-as szám a 8. oszlopban, alulról a negyedik sorban jelenik meg.

A megfejtést ide kattintva meg is nézheted. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
