A drogok vitték a sírba a híres színészt: A Jóbarátok sztárjai Matthew Perryre emlékeznek

A Jóbarátok híres stábja összegyűlt az ünnepek előtt, hogy az ikonikus sztár, Matthew Perry előtt tisztelegjenek tragikus halála második évfordulóján.

Matthew Perry-t a drogok vitték a sírba: A Jóbarátok sztárjai rá emlékeznek. Fotó: HBO Max via Bestimage / Northfoto

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc és Lisa Kudrow is összejöttek, hogy közösen gyűjtsenek a Matthew Perry Alapítványnak. Mindannyian az aláírásukkal láttak el egy műalkotást az alapítvánnyal közreműködve, amelyet a szervezet Instagram oldalán tettek közzé pénteken.

"A stáb összefogott a @soundwaves_art művészével, Tim Wakefield-del, egy nagyon különleges műalkotás gyűjtemény keretében az ünnepi időszak alkalmából. Tim a Jóbarátok betétdalának hanghullámait alakította át ezekké a gyönyörű alkotásokká, amelyeknek mindegyikét egy-egy szereplő inspirált, és a sztárok alá is írták a saját maguk által inspirált műveket" - olvasható az alapítvány posztjában.

Az alapítvány azt is elérte, hogy a limitált kiadású alkotások egyike Matthew Perry által legyen dedikálva. Az aláírt műalkotásokat jelenleg 600 dollárért (196 ezer forintért), az aláírás nélkülieket pedig 100 dollárért (32 ezer forintért) lehet megvásárolni a Soundwaves Art Foundation weboldaláról.

Az összegek, amelyek a festményekért érkeznek Matthew Perry alapítványához kerülnek, amely pont azokat segíti, akik függőséggel küzdenek, ahogyan a többi adománygyűjtő szervezet is, akiket a stáb kiválasztott.

Matthew Perry-t a drogok vitték a sírba

Matthew Perry-t 2023 októberében Los Angeles-i otthonában találták holtan, 54 évesen. Az orvossszakértő megállapította, hogy baleset okozta a halálát, amely a ketamin nevű drog akut használatából következő hatásának köszönhető. Perry előtte nyílt meg arról, hogy depressziójának kezelésére használta a ketamint, habár a halála előtti hónapokban teljesen rabjává vált a szernek.

Jennifer Aniston elmondása szerint a Jóbarátok stábja még életében is segített a függőség okozta nehézségekben Perrynek. De az utolsó időszakban már ők sem tudtak mit tenni érte.

Olyan érzés volt, mintha már egy jó ideje gyászolnánk Matthew-t a betegségével való küzdelem miatt, amely egy rendkívül nehéz időszak volt számára

- mondta az 56 éves Aniston. "Akármennyire is nehéz volt számunkra és a rajongók számára is, egy részem úgy gondolja, hogy így a legjobb" - folytatta, majd hozzátette, hogy annak örül, hogy barátja végre nem szenved tovább - írja a Page Six.