RETRO RÁDIÓ

A drogok vitték a sírba a híres színészt: A Jóbarátok sztárjai Matthew Perryre emlékeznek

Dedikált festményeket lehet tőlük vásárolni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 17:30
matthew perry jennifer aniston jóbarátok

A Jóbarátok híres stábja összegyűlt az ünnepek előtt, hogy az ikonikus sztár, Matthew Perry előtt tisztelegjenek tragikus halála második évfordulóján.

Matthew Perry-t a drogok vitték a sírba: A Jóbarátok sztárjai rá emlékeznek
Matthew Perry-t a drogok vitték a sírba: A Jóbarátok sztárjai rá emlékeznek. Fotó: HBO Max via Bestimage /  Northfoto

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc és Lisa Kudrow is összejöttek, hogy közösen gyűjtsenek a Matthew Perry Alapítványnak. Mindannyian az aláírásukkal láttak el egy műalkotást az alapítvánnyal közreműködve, amelyet a szervezet Instagram oldalán tettek közzé pénteken.

"A stáb összefogott a @soundwaves_art művészével, Tim Wakefield-del, egy nagyon különleges műalkotás gyűjtemény keretében az ünnepi időszak alkalmából. Tim a Jóbarátok betétdalának hanghullámait alakította át ezekké a gyönyörű alkotásokká, amelyeknek mindegyikét egy-egy szereplő inspirált, és a sztárok alá is írták a saját maguk által inspirált műveket" - olvasható az alapítvány posztjában.

Az alapítvány azt is elérte, hogy a limitált kiadású alkotások egyike Matthew Perry által legyen dedikálva. Az aláírt műalkotásokat jelenleg 600 dollárért (196 ezer forintért), az aláírás nélkülieket pedig 100 dollárért (32 ezer forintért) lehet megvásárolni a Soundwaves Art Foundation weboldaláról.

Az összegek, amelyek a festményekért érkeznek Matthew Perry alapítványához kerülnek, amely pont azokat segíti, akik függőséggel küzdenek, ahogyan a többi adománygyűjtő szervezet is, akiket a stáb kiválasztott.

Matthew Perry-t a drogok vitték a sírba

Matthew Perry-t 2023 októberében Los Angeles-i otthonában találták holtan, 54 évesen. Az orvossszakértő megállapította, hogy baleset okozta a halálát, amely a ketamin nevű drog akut használatából következő hatásának köszönhető. Perry előtte nyílt meg arról, hogy depressziójának kezelésére használta a ketamint, habár a halála előtti hónapokban teljesen rabjává vált a szernek.

Jennifer Aniston elmondása szerint a Jóbarátok stábja még életében is segített a függőség okozta nehézségekben Perrynek. De az utolsó időszakban már ők sem tudtak mit tenni érte.

Olyan érzés volt, mintha már egy jó ideje gyászolnánk Matthew-t a betegségével való küzdelem miatt, amely egy rendkívül nehéz időszak volt számára

- mondta az 56 éves Aniston. "Akármennyire is nehéz volt számunkra és a rajongók számára is, egy részem úgy gondolja, hogy így a legjobb" - folytatta, majd hozzátette, hogy annak örül, hogy barátja végre nem szenved tovább - írja a Page Six.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu