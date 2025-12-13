A drogok vitték a sírba a híres színészt: A Jóbarátok sztárjai Matthew Perryre emlékeznek
A Jóbarátok híres stábja összegyűlt az ünnepek előtt, hogy az ikonikus sztár, Matthew Perry előtt tisztelegjenek tragikus halála második évfordulóján.
Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc és Lisa Kudrow is összejöttek, hogy közösen gyűjtsenek a Matthew Perry Alapítványnak. Mindannyian az aláírásukkal láttak el egy műalkotást az alapítvánnyal közreműködve, amelyet a szervezet Instagram oldalán tettek közzé pénteken.
"A stáb összefogott a @soundwaves_art művészével, Tim Wakefield-del, egy nagyon különleges műalkotás gyűjtemény keretében az ünnepi időszak alkalmából. Tim a Jóbarátok betétdalának hanghullámait alakította át ezekké a gyönyörű alkotásokká, amelyeknek mindegyikét egy-egy szereplő inspirált, és a sztárok alá is írták a saját maguk által inspirált műveket" - olvasható az alapítvány posztjában.
Az alapítvány azt is elérte, hogy a limitált kiadású alkotások egyike Matthew Perry által legyen dedikálva. Az aláírt műalkotásokat jelenleg 600 dollárért (196 ezer forintért), az aláírás nélkülieket pedig 100 dollárért (32 ezer forintért) lehet megvásárolni a Soundwaves Art Foundation weboldaláról.
Az összegek, amelyek a festményekért érkeznek Matthew Perry alapítványához kerülnek, amely pont azokat segíti, akik függőséggel küzdenek, ahogyan a többi adománygyűjtő szervezet is, akiket a stáb kiválasztott.
Matthew Perry-t a drogok vitték a sírba
Matthew Perry-t 2023 októberében Los Angeles-i otthonában találták holtan, 54 évesen. Az orvossszakértő megállapította, hogy baleset okozta a halálát, amely a ketamin nevű drog akut használatából következő hatásának köszönhető. Perry előtte nyílt meg arról, hogy depressziójának kezelésére használta a ketamint, habár a halála előtti hónapokban teljesen rabjává vált a szernek.
Jennifer Aniston elmondása szerint a Jóbarátok stábja még életében is segített a függőség okozta nehézségekben Perrynek. De az utolsó időszakban már ők sem tudtak mit tenni érte.
Olyan érzés volt, mintha már egy jó ideje gyászolnánk Matthew-t a betegségével való küzdelem miatt, amely egy rendkívül nehéz időszak volt számára
- mondta az 56 éves Aniston. "Akármennyire is nehéz volt számunkra és a rajongók számára is, egy részem úgy gondolja, hogy így a legjobb" - folytatta, majd hozzátette, hogy annak örül, hogy barátja végre nem szenved tovább - írja a Page Six.
