Balogh Edina exe, Som Krisztián: Spórolj meg magadnak egy válást!

Komoly elhatározásra jutott Balogh Edina exe, egykori férje, az aranylemezes zeneszerző, producer, digitális mentor. Som Krisztián úgy döntött, közösségi oldalán osztja meg párkapcsolati tanácsait a fiatalokkal. Elgondolkodtató dolgokról írt.

Balogh Edina exe, Som Krisztián: ​Spórold meg magadnak a traumáimat!

„Fiatalok! Az időd a legkeményebb valuta. Ne égesd el! Ne verd át magad! Nagyon figyelj, főleg ha most vagy a húszas-harmincas éveidben! Amit most mondok, az számodra a legdrágább tudásom. Évtizedeimbe és traumákba került. Neked ingyen adom.” – kezdi Facebook-bejegyzését Balogh Edina exe, Som Krisztián. Majd így folytatja:

„​50 évembe telt komolyan venni, amit már fiatalon is éreztem: hogy a «majd alakul» a legnagyobb hazugság. Nem alakul. Egy kapcsolat alapjai nem változnak, legfeljebb Ti törtök bele a hiányba. Spórolj meg magadnak egy válást! Spórolj meg éveket a fiatalságodból! Ne hallgass a hangokra, hogy legyél reális, és érd be kevesebbel, mert az tuti recept a boldogtalanságra. ​Amíg a rossz kompromisszumokat kötöd, és rossz helyen parkolsz miközben a «majdnem jót» javítgatod, addig lehet, hogy az IGAZI elmegy melletted az utcán, és észre sem veszed.Ne kövesd el ezt a hibát! Ne fizess hosszú évekkel az életedből, mint én!”

Som Krisztián elárulja, mi a partnerkapcsolatok alapját tartó három pillér, s azt is, hogy ő hol hibázott.

„​Már fiatalon éreztem, hogy három pillér tartja a partnerkapcsolatok alapját, de nem hallgattam a belső hangomra. Ha ebből a három lábból bármelyik hiányzik, a szék fel fog borulni, te pedig ott maradsz a romok alatt. ​Mérd végig a kapcsolatodat ezen a listán – őszintén, kegyetlenül, vagy ha éppen keresgélsz, ez legyen a szűrőd. Ha valamelyik nincs pipálva, merj lépni, vagy bele se menj:

​A TESTI (A Kémia) – Ez nem csak a szex. Ez a mágnes. Hogy ha ránézel, megmozdul benned valami elemi. A vágy nem «opcionális extra», hanem az üzemanyag. Ha ez nincs, akkor nem a szerelmeddel élsz, hanem egy lakótárssal, akivel közös a Netflix előfizetésed. Kémia nélkül a motor csak köhög, majd lefullad.

​A LELKI (A Menedék) – Ez a biztonság. Hogy nem kell álarcot hordanod. Hogy a «belső gyermek» – a legvédtelenebb, legigazibb éned – mer pihenni mellette. Ha ez hiányzik, akkor egy állandóan készenlétben álló katona vagy a saját otthonodban. Aki mellett nem tudsz aludni – átvitt és szó szerinti értelemben –, az nem a társad.

​A SZELLEMI (A Szövetség) – Ez az operációs rendszer. Az értékrend, a humor, a célok. Ahogy a világot látjátok. Lehettek bármilyen szerelmesek, ha ő balra húz, te meg jobbra, az nem tánc lesz, hanem birkózás. Ha nincs szellemi kompatibilitás, minden vasárnapi ebéd egy diplomáciai konfliktus.”

Majd így összegez: „​A matek ennyi: Nincs Testi = Barátság extrák nélkül. Nincs Lelki = Magányos társasutazás. Nincs Szellemi = Állandó harcmező. ​Ne akarj «megmenteni» senkit. Ne akarj «kompromisszumot»! ​Én még mindig keresem azt, akivel mindhárom egyszerre stimmel, mert túl sok évet hagytam ott az «egy vagy kettő oké a háromból» kapcsolatokban. Te legyél okosabb nálam! Ne köss békét a hiánnyal, mert az időd véges! ​Spórold meg magadnak a traumáimat! ​Jó elemzést és keresgélést Nektek is!”

