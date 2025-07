A legjobb párkapcsolati tanács: Tuti együtt maradsz a pároddal, ha ezt betartod

Dr. Hannah Lawsonnak több, mint 12 év tapasztalat után esett le a tantusz, és ez a módszer az eddigi legegyszerűbb, amit valaha is olvashattunk. Nincsenek többé játszmák, módszeresen végrehajtott trükkök, csupán színtiszta párkapcsolati pszichológián alapuló tények.

A párkapcsolati pszichológia doktora szerint egy egyszerű megoldással együtt maradhattok. Fotó: Unsplash

A párkapcsolati tanácsadó úgy hiszi, a hosszútávú boldog párkapcsolatot csak úgy lehet fenntartani, ha együtt csináljátok a házimunkát - írja a New York Post.

A párok, akik együtt takarítanak, együtt is maradnak

Dr. Hannah Lawson szerint, akinek több, mint 12 év tapasztalata van már viselkedéspszichológiában és párkapcsolati tanácsadásban, az egyenlőség érzése a kulcs. "Amikor a legapróbb házimunkát is közösen végzitek el, akkor azt mutatjátok egymásnak, hogy egyenértékűek vagytok" -mondta a doktornő. Már egy olyan egyszerű dolog is, mint a közös mosogatás, hatalmas hatással lehet a romantikus párkapcsolatra.

Meglepő módon sokkal nagyobb hatása van annak, ha például közösen terítenek meg, vagy pakolják be a mosogatógépet a párok, mint egy hatalmas romantikus gesztusnak. Általában, amikor a párkapcsolatban csak az egyik személyre (legtöbbször a nőre) maradnak a házimunkával járó nehézségek, egy idő után neheztelni kezd a másik fére emiatt. Amikor a triviális feladatokat ketten végzik el, az nem csak megerősíti a csapatmunkát, de lehetőséget ad további jelentőségteljes beszélgetésekhez.

Gondoljunk egy apró napi rituáléra, amely bizalmat, tiszteletet, és szorosabb érzelmi köteléket hoz magával

- fejtette ki a szakértő.

Nem csak a közös munka oldja meg a párkapcsolati problémákat

Hallgatni arany, szól egy nagyon régi közmondásunk. A boldog párkapcsolathoz nem csak a közös mosogatás járulhat hozzá, de egy tanulmány is alátámasztja, hogy a közös hallgatások és a csendes pillanatok megélése is segíti az egészséges kapcsolatot.

Kétféle forgatókönyvet kell szemügyre vennünk ebben a témában. Az egyik, amikor mélyen egymás szemébe néznek, intimitással és kölcsönös egyetértésben. A másik egy rosszalló pillantás, amely elítél, és csalódottságot mutat, amelyből mindketten tudják, hogy egyikőjük megbántotta a másikat

- írják a tanulmány szerzői.

Egyik esetben sem hangzik el semmi, de a csend szinte üvölt

- folytatják.