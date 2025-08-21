Részegen csapódott az árokba a sofőr Tiszaörsnél: csoda, hogy túlélte

A feje tetején kötött ki az autó. Akár tragédiával is végződhetett volna a tiszaörsi baleset.
Súlyos balesethez riasztották a mentőket és a Katasztrófavédelem munkatársait kedden, augusztus 19-én este, ugyanis egy autós, miközben Tiszaörs irányából Tiszafüred felé tartott, egy balkanyarban nem követte az utat, hanem egyenesen az árokba hajtott. Végül a tetejére borulva állt meg. A sofőr szerencsére megúszta a balesetet, nem sérült meg súlyosan, ugyanakkor tisztán látszik, hogy jóval komolyabb vége is lehetett volna a történteknek.
A balesetet az okozta, hogy a sofőr, egy 35 éves budapesti férfi részegen ült a volán mögé. A Tények információi szerint ugyanis az alkoholszonda pozitív értéket mutatott ki nála.
