Hatalmas baleset volt Győrben, megbénult a forgalom

A mentők már a helyszínen vannak.
Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi a Fehérvári úton, azaz a 81-es főúton, a Mészáros Lőrinc utca közelében, Győrben. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a személyautót. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.
