Bevallotta Marco Rossi válogatott kulcsembere elvonási tünetektől szenved
Hiányzik neki a Bajnokok Ligája okozta meccsdömping, túl soknak tartja a pihenőt. Orbán Willi azért küzd, hogy ősztől újra több dolga legyen.
2016 óta íródó Bundesliga-történelme 100. hazai győzelmét aratta az RB Leipzig (2-1 az Augsburg ellen), amelyben mezőnyjátékosként eddig Orbán Willi játszott a legtöbbször a német topligában: a szombati már a 251. bajnokija volt lipcsei színekben (csak a kapus Gulácsi Péter áll előtte, 268 mérkőzéssel). A klubot 11 éve szolgáló, 64-szeres magyar válogatott labdarúgó ugyan már 33 éves, mégis a fiatalokkal teletűzdelt csapat egyik legfittebb, szinte sosem hiányzó játékosa. A tudományos igényességgel megtervezett életmódja – az étkezéstől az alvásig – és már-már emberfeletti szorgalommal végzett edzésmunkája miatt sokatmondóan „A Gép”-ként emlegetett védő elárulta, hogy ebben a szezonban szinte elvonási tünetei vannak a szokásos Bajnokok Ligája-szereplésük nélkül.
Orbán Willi elmondta: nagyon szép és különleges jubileum volt számára a 250. lipcsei Bundesliga-meccs elérése (korábban kétszer pályára lépett az élvonalban nevelőegyesülete, a Kaiserslautern mezében is). Különösen, mert az évek során együtt fejlődött a 2015-ös átigazolásakor még másodosztályú, majd az élvonalban többször dobogón végzett, Német Kupa-győzelmeket aratott, BL-elődöntőig jutott RB Leipziggel. Ennek ellenére jelenleg nagy a hiányérzete, mert számára szokatlan és nyugtalanító a kevés reflektorfényes késő esti tétmeccs és a velük járó adrenalin.
Orbán Willinek túl kevés a terhelés
Őszintén szólva, kilencévnyi hármas terhelés után, ebben a szezonban kicsit túl hosszú a várakozási idő a mérkőzéseink között. Mindannyiunknak hiányoznak az éjszakák a nemzetközi porondon. Mindent beleadunk, hogy újra visszajussunk oda
– utalt arra a Bundesliga egyik legjobb bekkje, hogy a 2016-os Bundesligába jutás óta csak másodszor maradtak le a nemzetközi kupaszereplésről, ellenben hétszer a Bajnokok Ligájában, háromszor pedig az Európa-ligában játszottak.
Orbán Willi persze jó példával jár a fiatal csapattársai előtt: a bajnoki meccsek közötti szokatlanul hosszú szünetekben, még a szabadnapokon is szorgalmasan edz és kondizik.
– Rengeteg időnk jut regenerálódni és tréningezni. Ennek meg kell, hogy legyen a látható eredménye. Tanulnunk kell a hibáinkból, szinte minden az okos és helyes döntéseken múlik – adta ki a jelszót a BL-indulást érő (1–4.) helyekért folyó kiélezett versengés hajrája előtt.
A Bundesliga állása
- Bayern München 66 pont
- Borussia Dortmund 55
- Hoffenheim 49
- Stuttgart 47 (50-34)
- RB Leipzig 47 (48-34)
- Bayer Leverkusen 44
Miközben fiatal csapattársai többségét pihenteti, rotálja, cserélgeti Ole Werner lipcsei vezetőedző, Orbán Willi a 2025–26-os szezon minden bajnoki és Német Kupa-meccsén kezdő volt, sőt le is csak egyszer cserélték (a tavaly októberi, 6-0-s ausburgi győzelmük 70. percében, már hatgólos vezetésnél). Mindemellett végigjátszotta mind a hat őszi világbajnoki selejtezőt Marco Rossi szövetségi kapitány dirigálta magyar válogatottban is.
