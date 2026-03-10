RETRO RÁDIÓ

Bevallotta Marco Rossi válogatott kulcsembere elvonási tünetektől szenved

Hiányzik neki a Bajnokok Ligája okozta meccsdömping, túl soknak tartja a pihenőt. Orbán Willi azért küzd, hogy ősztől újra több dolga legyen.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.10. 11:00
Módosítva: 2026.03.10. 12:12
orbán willi bajnokok ligája rb leipzig gulácsi péter bundesliga

2016 óta íródó Bundesliga-történelme 100. hazai győzelmét aratta az RB Leipzig (2-1 az Augsburg ellen), amelyben mezőnyjátékosként eddig Orbán Willi játszott a legtöbbször a német topligában: a szombati már a 251. bajnokija volt lipcsei színekben (csak a kapus Gulácsi Péter áll előtte, 268 mérkőzéssel). A klubot 11 éve szolgáló, 64-szeres magyar válogatott labdarúgó ugyan már 33 éves, mégis a fiatalokkal teletűzdelt csapat egyik legfittebb, szinte sosem hiányzó játékosa. A tudományos igényességgel megtervezett életmódja – az étkezéstől az alvásig – és már-már emberfeletti szorgalommal végzett edzésmunkája miatt sokatmondóan „A Gép”-ként emlegetett védő elárulta, hogy ebben a szezonban szinte elvonási tünetei vannak a szokásos Bajnokok Ligája-szereplésük nélkül.

Orbán Willi, RB Leipzig
Orbán Willi 33 évesen is ereje teljében: hányzik neki a BL-meccsek okozta hármas terhelés       
Fotó: picture alliance

Orbán Willi elmondta: nagyon szép és különleges jubileum volt számára a 250. lipcsei Bundesliga-meccs elérése (korábban kétszer pályára lépett az élvonalban nevelőegyesülete, a Kaiserslautern mezében is). Különösen, mert az évek során együtt fejlődött a 2015-ös átigazolásakor még másodosztályú, majd az élvonalban többször dobogón végzett, Német Kupa-győzelmeket aratott, BL-elődöntőig jutott RB Leipziggel. Ennek ellenére jelenleg nagy a hiányérzete, mert számára szokatlan és nyugtalanító a kevés reflektorfényes késő esti tétmeccs és a velük járó adrenalin.

Orbán Willinek túl kevés a terhelés

Őszintén szólva, kilencévnyi hármas terhelés után, ebben a szezonban kicsit túl hosszú a várakozási idő a mérkőzéseink között. Mindannyiunknak hiányoznak az éjszakák a nemzetközi porondon. Mindent beleadunk, hogy újra visszajussunk oda

– utalt arra a Bundesliga egyik legjobb bekkje, hogy a 2016-os Bundesligába jutás óta csak másodszor maradtak le a nemzetközi kupaszereplésről, ellenben hétszer a Bajnokok Ligájában, háromszor pedig az Európa-ligában játszottak.

Orbán Willi persze jó példával jár a fiatal csapattársai előtt: a bajnoki meccsek közötti szokatlanul hosszú szünetekben, még a szabadnapokon is szorgalmasan edz és kondizik.

– Rengeteg időnk jut regenerálódni és tréningezni. Ennek meg kell, hogy legyen a látható eredménye. Tanulnunk kell a hibáinkból, szinte minden az okos és helyes döntéseken múlik – adta ki a jelszót a BL-indulást érő (1–4.) helyekért folyó kiélezett versengés hajrája előtt. 

A Bundesliga állása

  1. Bayern München 66 pont
  2. Borussia Dortmund 55
  3. Hoffenheim 49
  4. Stuttgart 47 (50-34)
  5. RB Leipzig 47 (48-34)
  6. Bayer Leverkusen 44

Miközben fiatal csapattársai többségét pihenteti, rotálja, cserélgeti Ole Werner lipcsei vezetőedző, Orbán Willi a 2025–26-os szezon minden bajnoki és Német Kupa-meccsén kezdő volt, sőt le is csak egyszer cserélték (a tavaly októberi, 6-0-s ausburgi győzelmük 70. percében, már hatgólos vezetésnél). Mindemellett végigjátszotta mind a hat őszi világbajnoki selejtezőt Marco Rossi szövetségi kapitány dirigálta magyar válogatottban is.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu