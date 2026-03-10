Bevallotta Marco Rossi válogatott kulcsembere elvonási tünetektől szenved

2016 óta íródó Bundesliga-történelme 100. hazai győzelmét aratta az RB Leipzig (2-1 az Augsburg ellen), amelyben mezőnyjátékosként eddig Orbán Willi játszott a legtöbbször a német topligában: a szombati már a 251. bajnokija volt lipcsei színekben (csak a kapus Gulácsi Péter áll előtte, 268 mérkőzéssel). A klubot 11 éve szolgáló, 64-szeres magyar válogatott labdarúgó ugyan már 33 éves, mégis a fiatalokkal teletűzdelt csapat egyik legfittebb, szinte sosem hiányzó játékosa. A tudományos igényességgel megtervezett életmódja – az étkezéstől az alvásig – és már-már emberfeletti szorgalommal végzett edzésmunkája miatt sokatmondóan „A Gép”-ként emlegetett védő elárulta, hogy ebben a szezonban szinte elvonási tünetei vannak a szokásos Bajnokok Ligája-szereplésük nélkül.

Orbán Willi 33 évesen is ereje teljében: hányzik neki a BL-meccsek okozta hármas terhelés

Fotó: picture alliance

Orbán Willi elmondta: nagyon szép és különleges jubileum volt számára a 250. lipcsei Bundesliga-meccs elérése (korábban kétszer pályára lépett az élvonalban nevelőegyesülete, a Kaiserslautern mezében is). Különösen, mert az évek során együtt fejlődött a 2015-ös átigazolásakor még másodosztályú, majd az élvonalban többször dobogón végzett, Német Kupa-győzelmeket aratott, BL-elődöntőig jutott RB Leipziggel. Ennek ellenére jelenleg nagy a hiányérzete, mert számára szokatlan és nyugtalanító a kevés reflektorfényes késő esti tétmeccs és a velük járó adrenalin.

Orbán Willinek túl kevés a terhelés

Őszintén szólva, kilencévnyi hármas terhelés után, ebben a szezonban kicsit túl hosszú a várakozási idő a mérkőzéseink között. Mindannyiunknak hiányoznak az éjszakák a nemzetközi porondon. Mindent beleadunk, hogy újra visszajussunk oda

– utalt arra a Bundesliga egyik legjobb bekkje, hogy a 2016-os Bundesligába jutás óta csak másodszor maradtak le a nemzetközi kupaszereplésről, ellenben hétszer a Bajnokok Ligájában, háromszor pedig az Európa-ligában játszottak.

Orbán Willi persze jó példával jár a fiatal csapattársai előtt: a bajnoki meccsek közötti szokatlanul hosszú szünetekben, még a szabadnapokon is szorgalmasan edz és kondizik.