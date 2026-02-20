RETRO RÁDIÓ

Óriási a tét, Gulácsiék bukásával nyerhet a Liverpool

Szoboszlai Dominikék jól járnak, ha előző klubja megint lemarad a BL-szereplésről. A Liverpool kiszemeltje Gulácsi Péter 19 éves csapattársa.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.02.20. 12:30
Módosítva: 2026.02.20. 14:07
liverpool Bajnokok Ligája rb leipzig gulácsi péter

A 2025–26-os futballszezon egyik legnagyobb meglepetése a semmiből berobbant 19 éves elefántcsontparti jobbszélső, Yan Diomandé. Gulácsi Péter és Orbán Willi csapattársa – aki addig amerikai akadémiákon fejlődött – alig több mint egy éve igazolt a spanyol másodosztályú Leganeshez. Ott mindössze tíz meccsen játszva eladta magát az RB Leipzignek, méghozzá az akkori piaci ára 13-szorosáért, 20 millió euróért (7,6 milliárd forint). Ott pedig az őszi remeklésével máris a világ leggazdagabb sztárklubjainak célpontjává nőtte ki magát, ő a Liverpool első számú célpontja is.

Yan Diomandé, a Liverpool legfőbb kiszemeltje
Diomandé nem titkolja: ha elhagyná Lipcsét, legszívesebben gyerekkori kedvenc klubjába, a Liverpoolba igazolna Fotó: NurPhoto via AFP

A hazája válogatottjában 9 meccsen 3 gólos, Lipcsében 24 tétmérkőzésen 9 gólig és 6 gólpasszig jutott Diomandéra angol (Liverpool, Manchester City és United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Aston Villa), német (Bayern München), francia (Paris Saint-Germain) és más sztárklubok sora lenne vevő. Gyakorlatilag mindenki, akit nem riaszt el a 100 millió euróra (38 milliárd forint) becsült vételára. A benne Mohamed Szalah méltó utódát látó Pool előnyben van a többi kérővel szemben, miután az ifjú futballsztár az édesapjától örökölten, gyerekkora óta a Vörösökért rajong. 

Ha Gulácsiék buknak, Diomandé a Liverpoolé lehet

A csatársor fiatalítását és felgyorsítását tervező liverpooliak most abban reménykednek, hogy Gulácsiék újra lemaradnak a Bajnokok Ligája-szereplésről.

A lipcsei vezetők ugyanis egy-két évig még megtartanák Diomandét – ha viszont az idei szezon után megint le kell mondaniuk a szakmai szempontok mellett anyagilag is óriási bevételekkel járó BL-főtábláról, rákényszerülnének 2-3 piacképes sztárjuk eladására. Ez esetben rajta kívül Castello Lukeba, David Raum és Antonio Nusa jöhet szóba, hogy a szükséges 200 millió euró befolyjon a kasszába. Liverpoolban abban bíznak, hogy akkor kicsit lejjebb is alkudhatják Diomandé árát.

Az RB Leipzig december közepéig a Bundesliga-éllovas Bayern München első számú üldözőjeként gyűjtögette a győzelmeket, de a háromhetes téli szünet előtt kétszer kikapott, utána pedig máig botladozik, és 22 forduló után már csak ötödik a német topligában, ahol az első négy helyezés ér BL-indulást. Ráadásul éppen most, a közvetlen riválisok elleni meccsek előtt dőlt ki hetekre a csapat egyik legjobbja, Gulácsi Péter: az RB Leipzig legközelebb szombaton (18.30, tv: Aréna 4) a második Dortmundot fogadja, majd egy hamburgi és egy Augsburg elleni hazai meccs után a jelenleg negyedik Stuttgart vendége lesz, hogy aztán a harmadik Hoffenheimet fogadja, kapujában az utóbbi két bevetésén bizonytalankodó belga cserekapussal, Maarten Vandevoordttal.

A Bundesliga állása:

  1. Bayern München 57 pont
  2. Borussia Dortmund 51
  3. Hoffenheim 45
  4. Stuttgart 42
  5. RB Leipzig 40
  6. Bayer Leverkusen 39 (21 mérkőzés)
