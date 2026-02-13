Lebukott a Liverpool, megvan Mohamed Szalah utódja?

Ha nem is derült égből villámcsapásként érkezett, állítólag mégsem fogadták jól Liverpoolban azokat a híreket, amelyek szerint Mohamed Szalah engedélyt adott az ügynökének arra, hogy a szaúdi Al-Ittihaddal tárgyaljon a jövőjéről. Egyre inkább úgy tűnik tehát, hogy ami télen még csak pletyka volt, az nyáron megvalósul, és a 33 éves egyiptomi támadó tényleg távozik az Anfieldről – hatalmas űrt hagyva maga után, amit a klubnak mindenképpen be kell töltenie. Állítólag már ki is nézték Szalah utódját, aki az alábbi három labdarúgó közül kerülhet ki.

Be kell tölteni az űrt, amit Mohamed Szalah hagyhat maga után a kilátásba helyezett nyári klubváltását követően Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Három jelölt Mohamed Szalah utódjaként

Morgan Rogers (Aston Villa)

Morgan Rogers nagyszerű szezont fut az Aston Villában Fotó: Charlie Crowhurst / Getty Images

A 23 éves angol válogatott játékost figyelik a leginkább a Liverpool szakemberei. Morgan Rogers nagyszerű szezont fut az Aston Villában: minden sorozatot figyelembe véve 36 mérkőzésen 10 gólt szerzett és 7 gólpasszt osztott ki. Kétségkívül hatalmas erősítés lenne a Vörösök számára, az ára azonban buktatónak bizonyulhat – a Transfermarkt jelenleg 70 millió euróra (26,6 milliárd Ft) értékeli –, illetve az is boríthatja a szélső klubváltását, ha Arne Slot csapata lemarad a Bajnokok Ligáját érő helyekről a bajnokságban, míg az Aston Villa megszerzi azt. Jelenleg ugyanis ez a helyzet állt fent a tabellán.

Bradley Barcola (PSG)

Bradley Barcolát már tavaly nyáron is le akarta igazolni a Liverpool Fotó: Franco Arland

A francia válogatott 23 éves erősségét már tavaly nyáron is le akarta igazolni a Liverpool, de akkor Rio Ngumoha felnőtt csapatba kerülése meggátolta az üzletet. Bradley Barcola a szezonban eddig 30 meccsen lépett pályára a Paris Saint-Germain színeiben, és ezeken 7 gólt és 5 gólpasszt jegyez. Az ára viszont neki is magas, a Transfermarkt ugyanúgy 70 millió euróra értékeli őt, mint Morgan Rogerst.

Yan Diomande (RB Leipzig)

Szoboszlai Dominikot és Ibrahima Konatét követheti Yan Diomande Fotó: Alex Grimm / Getty Images

A 19 éves elefántcsontparti játékost az utóbbi időben kezdték el összeboronálni a Premier League-címvédővel, ugyanis szinte minden olyan elvárásnak megfelel, amelyek alapján a Liverpool Mohamed Szalah utódját keresi. Ő a szezonban 23 mérkőzésen lőtt 8 gólt és adott 7 gólpasszt. A liverpool.com szerint az üzlet mellett szól, hogy az RB Leipzig mindig is engedte a játékosait magasabb szintre lépni, példaként pedig Szoboszlai Dominik és Ibrahima Konaté klubváltását hozták fel. Ráadásul a Red Bullnál dolgozó Jürgen Klopp is segíthetné a klubváltást. Nem mellesleg pedig Yan Diomande értéke – a másik két jelölthöz képest – "csak" 45 millió euró (15,2 milliárd).