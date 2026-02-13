Lebukott a Liverpool, megvan Mohamed Szalah utódja?
A Liverpool már felkészült. Be kell tölteni az űrt, amit Mohamed Szalah hagyhat maga után a kilátásba helyezett nyári klubváltását követően.
Ha nem is derült égből villámcsapásként érkezett, állítólag mégsem fogadták jól Liverpoolban azokat a híreket, amelyek szerint Mohamed Szalah engedélyt adott az ügynökének arra, hogy a szaúdi Al-Ittihaddal tárgyaljon a jövőjéről. Egyre inkább úgy tűnik tehát, hogy ami télen még csak pletyka volt, az nyáron megvalósul, és a 33 éves egyiptomi támadó tényleg távozik az Anfieldről – hatalmas űrt hagyva maga után, amit a klubnak mindenképpen be kell töltenie. Állítólag már ki is nézték Szalah utódját, aki az alábbi három labdarúgó közül kerülhet ki.
Három jelölt Mohamed Szalah utódjaként
- Morgan Rogers (Aston Villa)
A 23 éves angol válogatott játékost figyelik a leginkább a Liverpool szakemberei. Morgan Rogers nagyszerű szezont fut az Aston Villában: minden sorozatot figyelembe véve 36 mérkőzésen 10 gólt szerzett és 7 gólpasszt osztott ki. Kétségkívül hatalmas erősítés lenne a Vörösök számára, az ára azonban buktatónak bizonyulhat – a Transfermarkt jelenleg 70 millió euróra (26,6 milliárd Ft) értékeli –, illetve az is boríthatja a szélső klubváltását, ha Arne Slot csapata lemarad a Bajnokok Ligáját érő helyekről a bajnokságban, míg az Aston Villa megszerzi azt. Jelenleg ugyanis ez a helyzet állt fent a tabellán.
- Bradley Barcola (PSG)
A francia válogatott 23 éves erősségét már tavaly nyáron is le akarta igazolni a Liverpool, de akkor Rio Ngumoha felnőtt csapatba kerülése meggátolta az üzletet. Bradley Barcola a szezonban eddig 30 meccsen lépett pályára a Paris Saint-Germain színeiben, és ezeken 7 gólt és 5 gólpasszt jegyez. Az ára viszont neki is magas, a Transfermarkt ugyanúgy 70 millió euróra értékeli őt, mint Morgan Rogerst.
- Yan Diomande (RB Leipzig)
A 19 éves elefántcsontparti játékost az utóbbi időben kezdték el összeboronálni a Premier League-címvédővel, ugyanis szinte minden olyan elvárásnak megfelel, amelyek alapján a Liverpool Mohamed Szalah utódját keresi. Ő a szezonban 23 mérkőzésen lőtt 8 gólt és adott 7 gólpasszt. A liverpool.com szerint az üzlet mellett szól, hogy az RB Leipzig mindig is engedte a játékosait magasabb szintre lépni, példaként pedig Szoboszlai Dominik és Ibrahima Konaté klubváltását hozták fel. Ráadásul a Red Bullnál dolgozó Jürgen Klopp is segíthetné a klubváltást. Nem mellesleg pedig Yan Diomande értéke – a másik két jelölthöz képest – "csak" 45 millió euró (15,2 milliárd).
A három focistával mindössze egyetlen egy probléma van – ami viszont nem elhanyagolható –, mégpedig az, hogy egyikük sem bal lábas, mint Mohamed Szalah.
