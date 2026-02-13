RETRO RÁDIÓ

Lebukott a Liverpool, megvan Mohamed Szalah utódja?

A Liverpool már felkészült. Be kell tölteni az űrt, amit Mohamed Szalah hagyhat maga után a kilátásba helyezett nyári klubváltását követően.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.13. 09:00
Mohamed Szalah utód Liverpool

Ha nem is derült égből villámcsapásként érkezett, állítólag mégsem fogadták jól Liverpoolban azokat a híreket, amelyek szerint Mohamed Szalah engedélyt adott az ügynökének arra, hogy a szaúdi Al-Ittihaddal tárgyaljon a jövőjéről. Egyre inkább úgy tűnik tehát, hogy ami télen még csak pletyka volt, az nyáron megvalósul, és a 33 éves egyiptomi támadó tényleg távozik az Anfieldről – hatalmas űrt hagyva maga után, amit a klubnak mindenképpen be kell töltenie. Állítólag már ki is nézték Szalah utódját, aki az alábbi három labdarúgó közül kerülhet ki.

Mohamed Szalah távozhat Liverpoolból a nyáron
Be kell tölteni az űrt, amit Mohamed Szalah hagyhat maga után a kilátásba helyezett nyári klubváltását követően Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Három jelölt Mohamed Szalah utódjaként

  • Morgan Rogers (Aston Villa)
Bournemouth v Aston Villa - Premier League
Morgan Rogers nagyszerű szezont fut az Aston Villában Fotó: Charlie Crowhurst / Getty Images

A 23 éves angol válogatott játékost figyelik a leginkább a Liverpool szakemberei. Morgan Rogers nagyszerű szezont fut az Aston Villában: minden sorozatot figyelembe véve 36 mérkőzésen 10 gólt szerzett és 7 gólpasszt osztott ki. Kétségkívül hatalmas erősítés lenne a Vörösök számára, az ára azonban buktatónak bizonyulhat – a Transfermarkt jelenleg 70 millió euróra (26,6 milliárd Ft) értékeli –, illetve az is boríthatja a szélső klubváltását, ha Arne Slot csapata lemarad a Bajnokok Ligáját érő helyekről a bajnokságban, míg az Aston Villa megszerzi azt. Jelenleg ugyanis ez a helyzet állt fent a tabellán.

  • Bradley Barcola (PSG)
Paris Saint-Germain v Olympique de Marseille - Ligue 1 McDonald's 2025/2026
Bradley Barcolát már tavaly nyáron is le akarta igazolni a Liverpool Fotó: Franco Arland

A francia válogatott 23 éves erősségét már tavaly nyáron is le akarta igazolni a Liverpool, de akkor Rio Ngumoha felnőtt csapatba kerülése meggátolta az üzletet. Bradley Barcola a szezonban eddig 30 meccsen lépett pályára a Paris Saint-Germain színeiben, és ezeken 7 gólt és 5 gólpasszt jegyez. Az ára viszont neki is magas, a Transfermarkt ugyanúgy 70 millió euróra értékeli őt, mint Morgan Rogerst.

  • Yan Diomande (RB Leipzig)
FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter Final
Szoboszlai Dominikot és Ibrahima Konatét követheti Yan Diomande Fotó: Alex Grimm / Getty Images

A 19 éves elefántcsontparti játékost az utóbbi időben kezdték el összeboronálni a Premier League-címvédővel, ugyanis szinte minden olyan elvárásnak megfelel, amelyek alapján a Liverpool Mohamed Szalah utódját keresi. Ő a szezonban 23 mérkőzésen lőtt 8 gólt és adott 7 gólpasszt. A liverpool.com szerint az üzlet mellett szól, hogy az RB Leipzig mindig is engedte a játékosait magasabb szintre lépni, példaként pedig Szoboszlai Dominik és Ibrahima Konaté klubváltását hozták fel. Ráadásul a Red Bullnál dolgozó Jürgen Klopp is segíthetné a klubváltást. Nem mellesleg pedig Yan Diomande értéke – a másik két jelölthöz képest – "csak" 45 millió euró (15,2 milliárd).

A három focistával mindössze egyetlen egy probléma van – ami viszont nem elhanyagolható –, mégpedig az, hogy egyikük sem bal lábas, mint Mohamed Szalah.

@ripost.hu

Mohamed Szalah elbúcsúzott Liverpooltól Óriási kérdés, mi lesz az egyiptomi csatár sorsa. #ripost #mohamedszalah #liverpool #szalah #afrikakupa

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu