Szalah helye mégsem annyira biztos, Szaúd-Arábiában landolt a gépe

Gólpasszal és könnyekkel búcsúzott Liverpoolban a Mohamed Szalah, akinek bizonytalan a jövője. A Liverpool 2-0-ra legyőzte a Brightont az angol bajnokság 16.fordulójában, az egyiptomi sztár ismét csak a kispadon kezdte a mérkőzést. Azonban egy sérülés átírta Arne Slot forgatókönyvét, és a 24. percben pályára küldte Mohamed Szalaht. A Liverpool csatára gólpasszal hálálta meg a bizalmat, a mérkőzés végén pedig könnyek között elbúcsúzott a szurkolóktól, mert hétfőn már az Afrikai Nemzetek Kupáján lesz jelenése az egyiptomi válogatottal. A találkozó után a holland tréner elmondta, mindent megbeszéltek, és szeretné, ha a támadó a jövőben is a Liverpool játékosa maradna. Az egyiptomi sztár azonban most egészen váratlan helyen tűnt fel.

Mohamed Szalah elhagyta Liverpoolt, majd Szaúd-Arábiába repült Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szalah gépe Szaúd-Arábiában landolt

A liverpool.com írt arról, hogy Mohamed Szalah már el is hagyta Liverpoolt, azonban egy fontos dolog miatt kénytelen megállni a Közel-Keleten. A beszámolók szerint az utazás fő célja az umra zarándoklat elvégzése, ugyanakkor az sem kizárt, hogy felveszi a kapcsolatot a Szaúd-Arábiai Turisztikai Minisztériummal is. Ennek ellenére továbbra is élnek a januári, minden eddiginél nagyobb átigazolásról szóló pletykák: a hétvégén ugyanis arról szóltak a hírek, hogy a szaúdi klubok, mintegy 134 millió dollárért (43 milliárd forintért) megszerezhetik Szalaht, annak ellenére, hogy a Liverpool álláspontja szerint a játékos marad a klubnál.

Saudi Arabian clubs want to sign Mohamed Salah 🚨 pic.twitter.com/OWRMeiKoQd — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 10, 2025

A Liverpool legközelebb december 20-án, 18:30-tól a Tottenham otthonában lép pályára a Premier League 17. fordulójában. Arne Slot csapata ezen a rangadón már kénytelen lesz nélkülözni Mohamed Szalah-t.