Szalah helye mégsem annyira biztos, Szaúd-Arábiában landolt a gépe

Újabb hírek érkeztek a Liverpool egyiptomi sztárjáról. Mohamed Szalah hétfőn elhagyta a Vörösöket, hogy az Afrika-kupán vegyen részt válogatottjával, de közben megállt Szaúd-Arábiában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 07:30
mohamed szalah arne slot liverpool

Gólpasszal és könnyekkel búcsúzott Liverpoolban a Mohamed Szalah, akinek bizonytalan a jövője. A Liverpool 2-0-ra legyőzte a Brightont az angol bajnokság 16.fordulójában, az egyiptomi sztár ismét csak a kispadon kezdte a mérkőzést. Azonban egy sérülés átírta Arne Slot forgatókönyvét, és a 24. percben pályára küldte Mohamed Szalaht. A Liverpool csatára gólpasszal hálálta meg a bizalmat, a mérkőzés végén pedig könnyek között elbúcsúzott a szurkolóktól, mert hétfőn már az Afrikai Nemzetek Kupáján lesz jelenése az egyiptomi válogatottal. A találkozó után a holland tréner elmondta, mindent megbeszéltek, és szeretné, ha a támadó a jövőben is a Liverpool játékosa maradna. Az egyiptomi sztár azonban most egészen váratlan helyen tűnt fel.

Mohamed Szalah elhagyta Liverpoolt, majd Szaúd-Arábiába repült
Mohamed Szalah elhagyta Liverpoolt, majd Szaúd-Arábiába repült Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szalah gépe Szaúd-Arábiában landolt

A liverpool.com írt arról, hogy Mohamed Szalah már el is hagyta Liverpoolt, azonban egy fontos dolog miatt kénytelen megállni a Közel-Keleten. A beszámolók szerint az utazás fő célja az umra zarándoklat elvégzése, ugyanakkor az sem kizárt, hogy felveszi a kapcsolatot a Szaúd-Arábiai Turisztikai Minisztériummal is. Ennek ellenére továbbra is élnek a januári, minden eddiginél nagyobb átigazolásról szóló pletykák: a hétvégén ugyanis arról szóltak a hírek, hogy a szaúdi klubok, mintegy 134 millió dollárért (43 milliárd forintért) megszerezhetik Szalaht, annak ellenére, hogy a Liverpool álláspontja szerint a játékos marad a klubnál.

A Liverpool legközelebb december 20-án, 18:30-tól a Tottenham otthonában lép pályára a Premier League 17. fordulójában. Arne Slot csapata ezen a rangadón már kénytelen lesz nélkülözni Mohamed Szalah-t.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
