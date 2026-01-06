Nem kell aggódni, a Fradi edzője elmondta a véleményét a magyar válogatottról

Éveken keresztül együtt dolgozott Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal a Fradi-pólósok mestere. Nyéki Balázs tisztában van Varga szakmai arzenáljával, ezért úgy véli, szükségtelen Eb-kisiklásra gondolni, miután a magyar válogatott a felkészülés során kétszer is kikapott a horvátoktól. A helyzet azóta mondhatni gyökeresen változott, mivel a boszniai nemzetközi tornán lemostuk a görögöket (12-9) és a franciákat (20-7), és a döntőben óriási meccsen kaptunk csak ki az olaszoktól. Ez mindenképpen jó előjel a pólósok számára a szerbiai Eb előtt.

A magyar válogatott az Európa-bajnokságra készül (Fotó: waterpolo.hu)

Az utóbbi két BL-kiírást megnyerő Ferencváros edzője szerint a forma egyre jobb.

Zsolt szándékosan vállalja be a világversenyek előtti nehezebbnél nehezebb előkészületi találkozókat. Így volt ez a múlt hétvégén is, mindig a jelöltjei erőnlétére és tűrőképességére kíváncsi, majd a soros világversenyig hátlévő időben megteszi a szükséges lépéseket

– világított rá a gyökeres formajavulás okára a Fradi-szakvezető.

A kapitány december közepe óta fokról fokra alakítgatott, és a Franciaország elleni fölényes diadal jelzi, hogy helyén van a srácok szíve. Biztos vagyok abban, hogy a francia válogatott a szerb fővárosban rendezendő Eb első csoportmeccsén sem áll meg előttünk.

Kemény ellenfelek a magyar válogatott előtt

Nyéki szerint Montenegró keményebb falatnak ígérkezik, hiszen a kiváló délszláv vízilabda-iskolát játsszák, Máltát viszont könnyedén verjük. A lényeg az lenne, hogy mindenképpen százszázalékosan lépjünk a középdöntőbe. Az FTC-vel Európai Szuperkupát, BL-t nyert edző nem tagadta, különösen az Eb-házigazda Szerbiától tart, a déli szomszéd erősen összekapja magárt azért, hogy otthon tartsa a büszke címet.

Csoportmeccseink, a férfi pólósok programja Szombat, 15.15: Franciaország-Magyarország január 12., 12.45: Magyarország-Montenegró január 14., 12.30: Málta-Magyarország



