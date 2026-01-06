RETRO RÁDIÓ

Nem kell aggódni, a Fradi edzője elmondta a véleményét a magyar válogatottról

Becsúsztak érzékeny vereségek férfi vízilabdázóink Eb-felkészülésébe. Az FTC vezetőedzője, Nyéki Balázs szerint viszont szükségtelen ijedezni, jó lesz a magyar válogatott.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.01.06. 19:00
vízilabda Varga Zsolt Nyéki Balázs Eb-felkészülés

Éveken keresztül együtt dolgozott Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal a Fradi-pólósok mestere. Nyéki Balázs tisztában van Varga szakmai arzenáljával, ezért úgy véli, szükségtelen Eb-kisiklásra gondolni, miután a magyar válogatott a felkészülés során kétszer is kikapott a horvátoktól. A helyzet azóta mondhatni gyökeresen változott, mivel a boszniai nemzetközi tornán lemostuk a görögöket (12-9) és a franciákat (20-7), és a döntőben óriási meccsen kaptunk csak ki az olaszoktól. Ez mindenképpen jó előjel a pólósok számára a szerbiai Eb előtt.

A magyar válogatott az Európa-bajnokságra készül
A magyar válogatott az Európa-bajnokságra készül (Fotó: waterpolo.hu)

Az utóbbi két BL-kiírást megnyerő Ferencváros edzője szerint a forma egyre jobb.

Zsolt szándékosan vállalja be a világversenyek előtti nehezebbnél nehezebb előkészületi találkozókat. Így volt ez a múlt hétvégén is, mindig a jelöltjei erőnlétére és tűrőképességére kíváncsi, majd a soros világversenyig hátlévő időben megteszi a szükséges lépéseket

világított rá a gyökeres formajavulás okára a Fradi-szakvezető.

A kapitány december közepe óta fokról fokra alakítgatott, és a Franciaország elleni fölényes diadal jelzi, hogy helyén van a srácok szíve. Biztos vagyok abban, hogy a francia válogatott a szerb fővárosban rendezendő Eb első csoportmeccsén sem áll meg előttünk.

Kemény ellenfelek a magyar válogatott előtt

Nyéki szerint Montenegró keményebb falatnak ígérkezik, hiszen a kiváló délszláv vízilabda-iskolát játsszák, Máltát viszont könnyedén verjük. A lényeg az lenne, hogy mindenképpen százszázalékosan lépjünk a középdöntőbe. Az FTC-vel Európai Szuperkupát, BL-t nyert edző nem tagadta, különösen az Eb-házigazda Szerbiától tart, a déli szomszéd erősen összekapja magárt azért, hogy otthon tartsa a büszke címet.

Csoportmeccseink, a férfi pólósok programja 

Szombat, 15.15: Franciaország-Magyarország

január 12., 12.45: Magyarország-Montenegró

január 14., 12.30: Málta-Magyarország


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu