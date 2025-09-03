A világ legjobbja sem hiányzott, megsúgta a pólósok titkát a Nemzet Sportolója

Újra meglepte a világot a magyar férfi vízilabda-válogatott. Varga Zsolt együttese két kulcsembere nélkül lett második a szingapúri világbajnokságon. Vogel Soma kapus, posztján a világ egyik legjobbja sérülés miatt nem volt ott Ázsiában, Zalánki Gergő pedig kihagyja az idei évet a nemzeti együttesben.

A férfi pólósok két éve világbajnokok, most ezüstérmesek lettek (Fotó: waterpolo.hu)

E siker legfőbb magyarázata Varga Zsolt szövetségi kapitány emberi hangvételében keresendő, emelte ki Faragó Tamás, 1976 olimpiai aranyérmese. A Nemzet Sportolója úgy érzi, a csapategység a siker egyik titka.

Varga Zsolt kiváló szakember, aki a szeretet hangján közelít a játékosaihoz, és ezzel elérte azt, hogy a vízben a sikerhez alapvetően szükséges jó védőmunkával nincs baj. A védekezésben ugyanis nem léteznek egyéni hősök, a mieink tűzbe mentek egymásért

– fejtegette Faragó, majd megállapította: jellemző, hogy a kapuból a világ legjobbja, a sérült Vogel Soma sem hiányzott különösképpen, a mezőnyben pedig Nagy Ádám nagyszerűen feledtette Zalánki Gergőt.

Vogel szereplése révén akár három góllal is kevesebbet kaptunk volna, persze ezzel nem akarom kisebbíteni a Szingapúrban szerepelt két másik kapuvédőnk produktumát. Mindennél többet jelent, hogy megvertük a címvédő horvátokat (18-11), majd az elődöntőben az olimpiai aranyérmes Szerbiát (19-18). A fináléban a spanyoloktól elszenvedett vereség oka az volt, hogy a sorsdöntő pillanatokban hiányzott egy csúcsformát kifogó karizmatikus egyéniség.

Okkal várható, hogy Manhercz Krisztián vagy Vámos Márton betöltse ezt a szerepkört, fejezte ki optimizmusát Faragó. A los angelesi olimpia felé biztató úton jár a válogatott, ezért ismét csak Varga kapitányt illeti dicséret, hiszen a világversenyeket megelőzően valamennyi számottevő rivális ellen bátran vállal közös edzéseket, mérkőzéseket, és az azokon tapasztaltak alapján módosít a szakmai irányon.

Faragótól megkérdeztük: a jövőt illetően nem ad-e okot aggodalomra, hogy a vb-keretben kilenc fradista szerepelt, márpedig ők ősszel többfrontos erőltetett menetelésre kényszerülnek.

Az erőbeosztással aligha lesz baj, hiszen Varga Zsolt és az FTC vezetőedzője, Nyéki Balázs korábban együtt dolgozott, ezért megbeszélik az igénybevétel és a tökéletes pihenés arányát

– hangzott a válasz.