Eleged van a fagyos téli szélből? Jó hírünk van: elindult az IBUSZ első közvetlen charterjárata Kenyába!

Még két hónap a tél? Már most eleged van a leghidegebb évszakból? Jó hírünk van: elindult az IBUSZ első közvetlen charterjárata Kenyába, amely új, egzotikus úti célt tesz elérhetővé a magyar utazók számára a téli szezonban.

A Smartwings légitársaság által márciusig heti rotációban szállítja az IBUSZ utasait Kenyába (Fotó: ACSAI_MIKL6S)

A Budapestről induló, a Smartwings légitársaság által márciusig heti rotációban üzemeltetett, 180 férőhelyes, mintegy 9,5 órás charterjárat kényelmes és közvetlen eljutást biztosít Kelet-Afrika egyik legváltozatosabb és legizgalmasabb úti céljába. Az utazókat különleges szafariélmények, lenyűgöző nemzeti parkok, valamint az Indiai-óceán fehér homokos tengerpartjai várják.

Hello Afrika! Új kontinens, új élmények, mesés idő! (Fotó: ACSAI_MIKL6S)

Kenya a klasszikus afrikai szafarik szülőhazája: az utazók természetes élőhelyükön figyelhetik meg az oroszlánokat, elefántokat, zebrákat és zsiráfokat olyan ikonikus védett területeken, mint a Tsavo Nemzeti Park, amely változatos vadállományáról és drámai tájairól világszerte ismert. A kalandokat az Indiai-óceán partvidéke teszi teljessé: Diani Beach fehér homokos strandjai, pálmafái és korallzátonyai ideális környezetet biztosítanak a pihenéshez és feltöltődéshez.

Fotó: ACSAI_MIKL6S

Az IBUSZ kínálatában all inclusive tengerparti szállodák, valamint izgalmas, magyar nyelvű idegenvezetéssel kísért körutazások is szerepelnek. A programok során a vendégek kényelmes szállásokon pihenhetnek, autentikus kulináris élményekben részesülhetnek, miközben a jól szervezett, biztonságos utazásról tapasztalt helyi partnerek gondoskodnak.

Merülj el a tengernyi élményben az IBUSZ kenyai útján – szó szerint! (Fotó: ACSAI_MIKL6S)

Kenya ideális téli úti cél: januártól márciusig kellemes meleg, gazdag kulturális élmények és páratlan természeti látnivalók várják az utazókat. Az új charterjárattal az IBUSZ célja, hogy Afrika egyik legkülönlegesebb országát könnyen elérhetővé és élményszerűen felfedezhetővé tegye a magyar utazók számára.

Nem kellenek meleg holmik az IBUSZ kenyai útjára, minden fontos dolog elférhet egy bőröndben (Fotó: ACSAI_MIKL6S)

Az IBUSZ kenyai programjai pároknak, kalandvágyó utazóknak és a természet szerelmeseinek egyaránt ideális választást jelentenek – azoknak, akik egzotikus, mégis jól szervezett és tartalmas utazásra vágynak.