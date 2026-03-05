RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely felszólította az ukránokat, hogy nyissák meg a Barátság-vezetéket

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán üzent.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 11:26
Barátság kőolajvezeték Ukrajna Gulyás Gergely

Friss bejegyzést tett közzé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán csütörtök délelőtt.

GULYÁS Gergely
Fotó: Hegedüs Róbert /  MTI

Felszólítjuk az ukrán vezetést, hogy nyissa meg a Barátság-vezetéket, ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát! Létrehoztunk egy tényfeltáró szakbizottságot, bármikor készen áll, hogy a helyszínen győződjön meg arról, hogy az ukrán állítások valótlanok.

– posztolta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

 

