Gulyás Gergely felszólította az ukránokat, hogy nyissák meg a Barátság-vezetéket
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán üzent.
Friss bejegyzést tett közzé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán csütörtök délelőtt.
Felszólítjuk az ukrán vezetést, hogy nyissa meg a Barátság-vezetéket, ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát! Létrehoztunk egy tényfeltáró szakbizottságot, bármikor készen áll, hogy a helyszínen győződjön meg arról, hogy az ukrán állítások valótlanok.
– posztolta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
