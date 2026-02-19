Gulyás Gergely: A magyar kormány elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az ukrán fél lépését

A kormány szerdai ülésén hozott legfontosabb döntésekről számolt be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki kormányinfón.

Gulyás Gergely kormányinfót tartott csütörtökön a szerdai kormányülés után. Fotó: Origo

Gulyás Gergely azzal kezdte a tájékoztatót, hogy a szerdai kormányülés legfontosabb témája Magyarország olaj- és energiaellátása volt a fő téma. Erre azért volt szükség, mert Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket. A kormány álláspontja szerint február 6-a óta nem lenne semmi akadálya az orosz kőolaj szállításának, de az ukránok politikai döntése miatt ez mégsem történik meg.

Az ukrán vezetés szándékos döntést hozott, hogy kárt akarnak okozni Magyarországnak és Szlovákiának!

Az ukránok gáncsoskodása ellenére is biztosított Magyarországon az ellátás. Felszabadították a stratégiai tartalékot és Horvátországon keresztül jönni fog az orosz kőolaj.

Vizsgáljuk az áram és földgázszállítás leállításának lehetőségét is

- emelte ki a tárcavezető. Közölte, a magyar kormány elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az ukrán fél lépését. Gulyás elmondta, elfogadhatatlan, hogy az ukrán kormány két uniós tagállamot is szándékosan nehéz helyzetbe hoz. A miniszter szerint további válaszlépések várhatók Magyarország részéről amennyiben nem indítják újra az ukránok a kőolajvezetéket.

Orbán Viktor a kormányülést követően azonnal a repülőtérre ment, ahonnan Washingtonba repült a Donald Trump által életre hívott Béketanács alakuló ülésére.

A cél, hogy Ukrajnában is mielőbb béke legyen, minden erre vonatkozó intézkedést támogatni kell. Jelezte, a tagság nem kerül Magyarországnak pénzbe, és egy éve az amerikai adminisztráció is a béke megteremtését kitűzte célul, ezért minden ilyen törekvés érdemes arra, hogy Magyarország csatlakozzon hozzá - írja a Ripost.

Az Otthon Start Programról kapott egy átfogó jelentést a kormány. A hivatalos adatok szerint

átlépte a 25 ezret a bankintézetek által folyósított 3 százalékos hitelek száma;

minden második hiteligénylő mögött fiatal házaspár áll;

a rendszerváltás óta nem volt ilyen népszerű hitelprogram Magyarországon;

34 év a hitelt felvevők átlagéletkora;

az igénylők 80 százaléka 40 év alatti;

az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint.

A hitelprogram hatással volt az albérletpiacra is. Az adatok azt mutatják, hogy stagnálnak a bérleti díjak, míg korábban folyamatosan emelkedtek azok.

A kormányinfót itt lehet visszanézni: