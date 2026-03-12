Ismert zenész hunyt el a Budakeszi gázrobbanásban

Liszeckij Lászlóval immár ötre emelkedett azoknak a száma, akik a halálos Budakeszi tűzben életüket vesztették. Február 13-án Budakeszin gázrobbanás történt, a balesetben egy munkásszálló égett, amelynek majdnem a teljes tetőszerkezete leégett. A helyszínen hárman meghaltak, később a kórházban még egy áldozata lett a tragédiának. Liszeckij László arca a felismerhetetlenségig megégett, valamint eltört a gerince, amikor menteni akarta életét, és kiugrott a ház második emeletéről.

Meghalt Liszeckij László. Fotó: unsplash (illusztráció)

Liszeckij László fia megtörten nyilatkozott

Majdnem pontosan egy hónapon át küzdöttek életéért, fia elmondása szerint már több napon is volt olyan, hogy azt mondták nekik az orvosok, az lesz László utolsó napja. A Blikknek erősítette meg édesapja halálhírét.

Szörnyű ez az egész, hogy egy vétlen ember így jár. Édesapám ezelőtt egy hihetetlenül aktív ember volt, az elmúlt években 150 kilóról 70-re fogyott, mert egészséges szeretett volna lenni. Heti hatszor járt edzeni, hol színházba ment, hol a barátaival találkozott. Tegnap éjjel, úgy éjfél körül hívott a kórház, hogy édesapám elment

– mondta el Martin.

Édesapán a másodikon lakott, onnan ugrott ki szegény, 73 évesen. A gerincét törte, a teste 25 százaléka égett meg, az arca a felismerhetetlenségig. Életveszélyes állapotban van három hete, az orvosok többször mondták már azt az elmúlt időszakban, hogy talán ez az utolsó napja

- nyilatkozta korábban, amikor még édesapja életben volt.

Liszeckij László a nyolcvanas években vált híressé, amikor rongyosra másolt videókazetták hangalámondásába kezdett. Az egykori lemezlovas 73 éves volt.