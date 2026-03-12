Czepek Gábor az óvóhelyről: légiriadó szakította félbe a kijevi tárgyalásokat
Az államtitkár a közösségi oldalán közölte a részleteket.
Ahogy arról már beszámoltunk, megérkezett Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség. A helyszínről most újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán Czepek Gábor.
„Itt vagyunk az óvóhelyen, de higgadtság van itt is és a tárgyalások során is. Újra írtunk a Kijevi Energetikai Kormányzatnak, hogy rendelkezésre állunk, higgadtan várjuk a lehetőséget, mert célunk, hogy tárgyalóasztalnál megoldjuk a Barátság Kőolajvezeték ügyét” - mondta a videójában Czepek, majd hozzátette: egyeztetett a szlovák küldöttséggel is, akiknek ugyancsak a vezeték kivizsgálása és mielőbbi megnyitása a céljuk.
Tárgyalás közben, tárgyalásra várva
- olvasható a Czepek Gábor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
