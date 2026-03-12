RETRO RÁDIÓ

Czepek Gábor az óvóhelyről: légiriadó szakította félbe a kijevi tárgyalásokat

Az államtitkár a közösségi oldalán közölte a részleteket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 14:23
Barátság kőolajvezeték Czepek Gábor tárgyalás

Ahogy arról már beszámoltunk, megérkezett Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség. A helyszínről most újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán Czepek Gábor.

Czepek Gábor

„Itt vagyunk az óvóhelyen, de higgadtság van itt is és a tárgyalások során is. Újra írtunk a Kijevi Energetikai Kormányzatnak, hogy rendelkezésre állunk, higgadtan várjuk a lehetőséget, mert célunk, hogy tárgyalóasztalnál megoldjuk a Barátság Kőolajvezeték ügyét” - mondta a videójában Czepek, majd hozzátette: egyeztetett a szlovák küldöttséggel is, akiknek ugyancsak a vezeték kivizsgálása és mielőbbi megnyitása a céljuk.

Tárgyalás közben, tárgyalásra várva

- olvasható a Czepek Gábor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu