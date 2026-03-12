RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor nagy bejelentést tett: az országjárásról van szó

A közösségi oldalán közölte a részleteket. Startol Orbán Viktor országjárása.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 15:46
országjárás Kaposvár Orbán Viktor bejelentés

Orbán Viktor már eddig is járta az országot, ám március 15-e után indítja be igazán a kampányt. A nemzeti ünnep után több helyszínre is ellátogat a kormányfő.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Találkozzunk hétfőn Kaposváron!

A miniszterelnök a közösségi oldalán most bejelentette, hogy startol a kampány. Orbán Viktor hétfőn Kaposváron indítja az országjárását.

Startol a kampány Találkozzunk hétfőn Kaposváron! A Fidesz a biztos választás!

- írja Orbán Viktor a közösségi oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
