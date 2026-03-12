Orbán Viktor nagy bejelentést tett: az országjárásról van szó

Orbán Viktor már eddig is járta az országot, ám március 15-e után indítja be igazán a kampányt. A nemzeti ünnep után több helyszínre is ellátogat a kormányfő.

Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Találkozzunk hétfőn Kaposváron!

A miniszterelnök a közösségi oldalán most bejelentette, hogy startol a kampány. Orbán Viktor hétfőn Kaposváron indítja az országjárását.

Startol a kampány Találkozzunk hétfőn Kaposváron! A Fidesz a biztos választás!

- írja Orbán Viktor a közösségi oldalán.