Orbán Viktor nagy bejelentést tett: az országjárásról van szó
A közösségi oldalán közölte a részleteket. Startol Orbán Viktor országjárása.
Orbán Viktor már eddig is járta az országot, ám március 15-e után indítja be igazán a kampányt. A nemzeti ünnep után több helyszínre is ellátogat a kormányfő.
Orbán Viktor: Találkozzunk hétfőn Kaposváron!
A miniszterelnök a közösségi oldalán most bejelentette, hogy startol a kampány. Orbán Viktor hétfőn Kaposváron indítja az országjárását.
Startol a kampány Találkozzunk hétfőn Kaposváron! A Fidesz a biztos választás!
- írja Orbán Viktor a közösségi oldalán.
