Orbán Viktor: Uniót, de Ukrajna nélkül! Irány a véleménynyilvánító szavazás!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a március 15-i ünnepségen beszédet mondott a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjénél. Rengetegen voltak kíváncsiak arra, hogy milyen gondolatokat szánt a magyaroknak az államfő – mondatait tapsviharral fogadta a közönség, akik közül sokaknak a kezében volt a Brüsszelnek szánt 12 pont.

Orbán Viktor / Fotó: Polyák Attila / Magyar Nemzet

A Ripost írja, hogy Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy a magyar szabadság eszméje évszázadok óta gomolyog az idő és a történelem égboltján.

Még sok ezer évig halad majd a maga útján

– mondta.

A magyar szabadság eszménye időtlen - tette hozzá Orbán Viktor, aki azt is elmondta, hogy 177 éve a magyar szabadság formát öltött, és eljött közénk. A kormányfő szerint március 15-e a magyarok minden nemzedéke számára rendelt nap, és ez így marad amíg egyetlen magyar él a Földön.

A miniszterelnök azzal folytatta, hogy 1848-ban kiderült, hogy nem Bécsben; 1956-ban kiderült, hogy nem a Szovjetunióban; és most is ki fog derülni, hogy nem a szivárványos Brüsszelben írják a jövőt.

"A jövő nem a birodalmaké, hanem a Patrióta nemzeteké"

- mondta Orbán Viktor.

Rengetegen hallgatták Orbán Viktor beszédét / Fotó: Metropol

A miniszterelnök szerint azt is mondták, hogy el vagyunk szigetelve, majd pedig egész Európa a magyaroktól volt hangos 1848-ban és 1956-ban is. Ezt mondták most is, hogy el vagyunk szigetelve, mégis mindenki ránk kíváncsi - hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök azzal folytatta: Miért kíváncsi ránk a fél világ? A magyar nemzet akkor van elemében, amikor a szabadságáért harcol.

Szabadságharcosok vagyunk, és tudjuk, hogyan kell kivívni és megvédeni a szabadságot, ez a mi DNS-ünk, és erre van szükség a világon.

A mi szabadságharcunk nemcsak a magyarokról szól, a csatát most a nyugati világ lelkéért vívjuk – mondta Orbán Viktor, aki szerint az európai birodalom át akarja terelni a gyermekink és unokáink világát a természetellenes világba, a béke helyett a háború istenének akar áldozni.

15 éve nem bírnak velünk, és minden fegyverük kicsorbult rajtuk. Négy választást nyertünk zsinórban, és nem horpadnak be a védvonalaink

– mondta Orbán Viktor, majd folytatta:

Dicsőség minden magyarnak, aki nem térdelt le Brüsszel előtt, és nem hódolt be az amerikai birodalomnak, mi el tudunk számolni a gyermekeinknek és unokáinknak.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mi vagyunk a szabadság népe, nem tudunk meglenni szabadság és nemzet nélkül, ezekért élünk és halunk, majd hozzátette:

A szabadság a nemzeté, máséra nem vágyunk, de nem vehetik el tőlünk a mostani nemzetet. Nem kötünk alkut, nem, nem, soha!

Orbán Viktor elmondta, hogy a háború ellenére a magyar kormány megcsinálja Európa legnagyobb adócsökkentését is, ezzel hosszú évtizedekre biztosítva a magyar családok megélhetését. Végül pedig az Ukrajnával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás fontosságára emlékeztetett a miniszterelnök.