Kisbusz és autó karambolozott a Pozsony utcában, rohantak menteni

Összeütközött egy kisbusz és egy személyautó Budapest tizenötödik kerületében, a Pozsony utcában. A Károlyi Sándor úti kereszteződés közelében történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanított, felitatta az egyik kocsiból folyó hűtővizet, illetve megszünteti a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem.