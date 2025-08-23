Kisbusz és autó karambolozott a Pozsony utcában, rohantak menteni

Baleset történt Rákospalotán.
Összeütközött egy kisbusz és egy személyautó Budapest tizenötödik kerületében, a Pozsony utcában. A Károlyi Sándor úti kereszteződés közelében történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanított, felitatta az egyik kocsiból folyó hűtővizet, illetve megszünteti a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem.
