Kapaszkodj meg: így néz ki a legszexisebb nő!

Egy új felmérés alapján sikerült összeállítani, hogyan néz ki statisztikailag a világ legszexisebb nője. Ám még mielőtt szembesülnél az eredménnyel, leszögezzük: természetesen senkinek sem kellene egy idealizált szépségmércéhez mérnie magát, vagy azt éreznie, hogy nem felel meg az adott kor állítólagos elvárásainak. Számos vonzó híresség sem éri el azokat a pontokat, amit az emberek vonzónak tartanak.

Egy felmérés szerint a világ legszexisebb nője minden kritériumnak megfelel, számos más vonzó híresség mellett (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A világ legszexisebb nője, ezért utasított mindenkit a háta mögé

A PlayersTime a Maxim magazin „Legszexisebb nők” listáit tanulmányozta 2016 és 2025 között, hogy információt gyűjtsön azokról a tulajdonságokról, amelyeket statisztikailag a legvonzóbbnak tartanak az emberek. Az eredmények után világossá vált, hogy a barna szemű, hosszú barna hajú és szív alakú arcú nő vonzza leginkább a teremtés koronáinak tekintetet. A további részletek szerint a világ legszexisebb nője sötétebb vonású, 172 cm magas, és nagy valószínűséggel tetovált. Sőt, a listák elemzése alapján arra is fény derült, hogy karcsú alkatú, és nagy eséllyel nem esett át kozmetikai beavatkozáson.

Érdekes adalék, hogy a Maxim listáira felkerült, a fenti elvárásoknak megfelelő nők többsége már megházasodott.

A fenti kritériumok többségének olyan sztárok felelnek meg, mint Dua Lipa, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski és Shay Mitchell. Ám hiába a magas egyezőség, még ők sem teljesítik a 100 százalékot – írja a LADBible.

A Maxim Hot 100 listáin szereplő nők nyomon követésével 2016 és 2025 között a kortárs vonzerő lenyűgöző szövedéke bontakozik ki előttünk. A nevek változhatnak, a trendek átalakulhatnak, de bizonyos tulajdonságok állandónak tűnnek: szoborszerű elegancia, fényben megcsillanó, hullámzó haj, magabiztos jelenlét, valamint a fiatalság és kifinomultság megfoghatatlan keveréke. Felmerül a kérdés: vajon a szexisség pusztán fizikai jegyek tükre, vagy inkább az az energia, tartás és karizma az, amely igazán rabul ejt?

– fogalmazta meg döntő kérdését a témában a PlayersTime.